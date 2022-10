Die Nachkriegsplanung muss beginnen Wie ein moderner Marshall-Plan für die Ukraine aussieht

Auch dieser Krieg wird enden. Und wenn die Waffen schweigen, wird ein Plan für den Frieden gebraucht, ein Plan für das Überleben und die wirtschaftliche Erholung der Ukraine. Im Zweiten Weltkrieg begann die Nachkriegsplanung bereits 1943.

Über die Autorin und den Autor

Ronja Ganster und Thomas Kleine-Brockhoff vom German Marshall Fund of the United States sind Co-Autoren der Studie „Designing Ukraine's Recovery in the Spirit of the Marshall Plan“.