Ganz Deutschland schaut auf Berlin Zu Silvester muss die Stadt zeigen, dass sie es besser kann

Jetzt steht sie an, die Silvesternacht, und ganz Deutschland schaut auf Berlin. Ob die Debatte um das Böllerverbot, die Sorge vor Angriffen auf Sicherheits- und Rettungskräfte oder die Frage, ob der Staat in der Lage ist, gewaltsame Ausschreitungen zu verhindern: All diese Diskussionen finden vor dem Hintergrund der Eskalation auf Berlins Straßen vor einem Jahr statt und der Frage, ob solche Szenen in diesem Jahr verhindert werden können.