„Greift uns nicht an“ Forderungen nach Böllerverbot – Appell von Berliner Polizei und Feuerwehr

Für die einen ein Heidenspaß, für die anderen nicht nur ein großes Ärgernis, sondern mitunter auch extrem gefährlich: Auf die bevorstehende Böllerei zu Silvester in Deutschland blicken die Menschen und vor allem Einsatzkräfte mit gemischten Gefühlen. Angesichts Zehntausender Angriffe auf Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte fordern Politik und Verbände ein härteres Durchgreifen – Umweltschützer, Ärzte und die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sogar ein Böllerverbot.

Und Polizei und Feuerwehr in Berlin warnten zum Start des Feuerwerksverkaufs an diesem Donnerstag mit einem gemeinsamen Video vor dem Missbrauch von Feuerwerkskörpern und Raketen.

Warum haben wir an Silvester nicht längst ein Verkaufsverbot für Böller? Jochen Kopelke, Chef der Gewerkschaft der Polizei (GdP)

Der GdP-Vorsitzende Jochen Kopelke sagte der „Rheinischen Post“ (RP): „Dass in diesem Jahr an Silvester in vielen Orten massive Angriffe mit Böllern auf andere Feiernde, Polizisten und Rettungssanitäter drohen, kann niemanden überraschen.“ Die Polizei werde an den sogenannten Brennpunkten mit einem „massiven Personaleinsatz“ vor Ort sein, um erneute Gewaltexzesse wie im vergangenen Jahr zu verhindern. „Warum haben wir an Silvester nicht längst ein Verkaufsverbot für Böller?“, fragte der Gewerkschaftschef.

Auch der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH), Jürgen Resch, verlangte ein sofortiges bundesweites Verbot von Silvesterfeuerwerken. „Wir brauchen ein Ende der Schwarzpulver-Silvester-Böllerei – und zwar sofort“, sagte Resch der Zeitung. „Seit Jahren verweigern sich alle Bundesinnenminister und jetzt auch die SPD-Innenministerin, mit uns auch nur ein Gespräch über das von einer Mehrheit der Bundesbürger geforderte Böllerverbot zu führen“, sagte Resch weiter.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) habe noch wenige Tage Zeit, das Böllerverbot auszusprechen. „Wenn nicht, trägt sie die Verantwortung für all die Ausschreitungen, Haus- und Wohnungsbrände, die vergiftete Luft und viele Tausend verletzte Menschen.“ Er verwies auch auf mit Raketen angegriffene Einsatzkräfte und Verletzungen durch Feuerwerkskörper sowie die Panik vieler Tiere, von denen besonders Vögel betroffen sind.

Hälfte für Böllerverbot Einer aktuellen Umfrage zufolge sprechen sich 50 Prozent der Menschen in Deutschland inzwischen für ein Böllerverbot an Silvester aus. Die ergab eine Befragung des Instituts Insa für die „Bild“. Demgegenüber stehen 42 Prozent, die ein Böller-Verbot ablehnen (weiß nicht: 8 Prozent). In anderen Umfragen der vergangenen Tage ist die Zahl derer, die für ein Verbot sind, höher. Nur Wähler der AfD (51 Prozent) und der FDP (53 Prozent) lehnen in der Insa-Umfrage ein Böller-Verbot mehrheitlich ab. Selbst bei den Anhängern von CDU und CSU findet ein Verbot mit 49 Prozent mehrheitlich Zuspruch. Bei den Wählern der SPD sind es mit 53 Prozent etwas mehr. Kaum überraschend: 73 Prozent der Grünen-Wähler wollen Böller verbieten. (lem)

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Es braucht mehr Respekt vor Anderen und konsequentes Bestrafen derjenigen, die sich nicht an die Spielregeln halten. Hinter jeder Uniform steckt ein Mensch.“

Der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbands, Karl-Heinz Banse, nannte solche Taten einen Angriff gegen den Staat. Auch Banse forderte von der Gesellschaft mehr Respekt gegenüber Einsatzkräften. „Der Staat muss dafür Sorge tragen, dass diejenigen, die das tun, auch mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft werden. Da hapert es noch“, sagte er.

Polizei und Feuerwehr in Berlin warnten zum Start des Feuerwerksverkaufs an diesem Donnerstag mit einem gemeinsamen Video vor dem Missbrauch von Böllern und Raketen. „Wir gehen gemeinsam in den Einsatz. Damit ihr Silvester sicher feiern könnt. Und um euch zu helfen, wenn ihr uns braucht“, sagen eine Polizistin, ein Polizist und ein Feuerwehrmann in dem auf der vormals als Twitter bekannten Plattform X veröffentlichten Posting.

„Bitte respektiert unsere Arbeit. Gebt uns genug Platz dafür. Und folgt unseren Anweisungen“, heißt es weiter. „Greift uns nicht an. Beschießt uns nicht mit Böllern, Raketen oder Schreckschusswaffen. Ihr macht euch strafbar und euch drohen mehrere Jahre Gefängnis.“ Die drei Beteiligten appellieren: „Also verbaut euch nicht eure Zukunft. Und respektiert uns. Die Menschen, die für euch und eure Familien da sind.“

Ganz überwiegend Männer verletzt Schwerverletzte durch Feuerwerk in Berlin sind nach Daten des Unfallkrankenhauses Berlin (UKB) auffällig oft männlich. „97 Prozent der Bölleropfer sind Männer“, heißt es in einer UKB-Auswertung zu rund 150 Patienten, die dort von 2005/06 bis 2022/23 je rund um den Jahreswechsel mit schwerwiegenden Handverletzungen stationär behandelt wurden. „Sie setzen Knall- und Feuerwerk häufiger ein und neigen eher zu risikohaften Verhalten beim Anzünden als Frauen“, halten Fachleute der Abteilung für Hand-, Replantations- und Mikrochirurgie fest. Auch Alkoholkonsum spiele eine große Rolle. Das Spektrum reicht laut UKB von oberflächlichen Verbrennungen und Wunden über Ausrenkungen und Knochenbrüche, Sehnen-, Gefäß- und Nervenverletzungen bis hin zu Amputationen und Zerstörung der gesamten Hand. „Weitere gefährdete Körperregionen sind Gesicht, Augen und Ohren.“ „Neben den äußeren Verletzungen sind auch psychische Folgen oft erheblich“, schreiben die Mediziner. „Im Rahmen der schweren Traumatisierung durch die Explosion wurde bei knapp einem Viertel der Patienten während des stationären Aufenthaltes die Diagnose einer posttraumatischen Belastungsstörung gestellt und behandelt.“ (dpa)

Im vergangenen Jahr sorgten Vorfälle für bundesweite Empörung – in der Hauptstadt wurden Rettungskräfte nach Worten von Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik gezielt in mutmaßliche Hinterhalte gelockt. In Berlin gibt es nun zum Jahreswechsel den größten Polizeieinsatz an Silvester seit Jahrzehnten, auch in anderen Städten sollen viele Polizisten für Sicherheit sorgen.

Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, äußerte sich ähnlich. Feuerwerk schade Umwelt und Klima, Haus- und Wildtiere litten erheblich und die durch Böller verursachten Verletzungen bedeuteten eine zusätzliche Belastung für die Kliniken und Notaufnahmen, sagte er der RP.

Bei Menschen, die vor Kriegen und Gewalt geflohen seien, könnten die Feuerwerkskörper Angst hervor- und Kriegserinnerungen wachrufen.

Niemand wolle den Menschen die Möglichkeit nehmen, Silvester ausgelassen zu feiern, erklärte Reinhardt. „Aber dazu braucht es keine ungeregelte Knallerei“, unterstrich der Ärztekammerpräsident.