Gold gegen Serbien Der WM-Sieg der Basketballer ist auch ein Verdienst von Dirk Nowitzki

Immer ist Svetislav Pesic in der Nähe, wenn Deutschland den größten Erfolg seiner Basketball-Geschichte erreicht. 1993, beim EM-Titel in München, lenkte er als Bundestrainer die Spielzüge, diesmal ermöglichte die Niederlage der von ihm trainierten Serben die Sensation. Und es gibt noch eine Parallele zu 1993.

Erneut spielt die Leistung des deutschen Teams in der Öffentlichkeit nur eine untergeordnete Rolle, selbst jetzt diskutiert die Nation mehr über Hansi Flick und nicht über die Deutschen Basketballer. Damals wie heute ist Basketball nur Randsport in Deutschland.

Die Mitgliederzahlen des Deutschen Basketball-Bundes sind seit 30 Jahren an der Marke „200.000 und ein bisschen mehr“ festgeschraubt. Ansonsten aber hat sich, Gott sei Dank, sehr viel weiterentwickelt in den vergangenen 30 Jahren – weshalb kann sich Deutschland nun sogar Basketball-Weltmeister nennen kann.



Da ist vor allem Dirk Nowitzki zu nennen. Der blonde Junge aus Würzburg, der 1993 als Zuschauer in der Halle weilte, reifte zu einem Superstar in der NBA, der besten Basketball-Liga der Welt. Er führte Dallas zum NBA-Titel, Deutschland zu zwei Medaillen – und wird inzwischen weltweit als Basketball-All-Star gefeiert. Er hat der nachfolgenden Generationen den Glauben mitgegeben, dass man in Braunschweig, Berlin-Prenzlauer-Berg oder Halle an der Saale geboren sein kann – und im Basketball alles erreichen kann.



Doch auch die Rahmenbedingungen in Deutschland haben sich stark verbessert: Die Nachwuchs-Spitzenligen NBBL und JBBL sind da zu nennen, die Sechs-Deutsche-Spieler-Regel in der Bundesliga, und überhaupt die Professionalisierung der BBL, in der alle aktuellen Nationalspieler irgendwann mal gespielt haben oder immer noch spielen.

Die Liga hatte sich mal als Ziel gesetzt, bis 2020 die beste Liga Europas zu werden. Das wurde oftmals belächelt, und hat auch nicht ganz geklappt.

Aber sie war zuletzt mit zwei Euroleague-Teams (Berlin, München), dem amtierenden Champions-League-Sieger (Bonn) und einem Deutschen Meister, dessen Spieler bei der Weltmeisterschaft für Spanien und Brasilien sehr wichtige Rollen spielten (Ulm) nahe an diesem Ziel dran. Auch deshalb stellt Deutschland nun das beste Nationalteam der Welt, das ist doch auch nicht schlecht.