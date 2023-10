Iran und Russland wollen den Westen zermürben Dieser Flächenbrand hat System

Die Gleichzeitigkeit der Krisen raubt einem schon beim Zuschauen fast den Verstand. Zehntausende Tote in der Ukraine, tausende Tote jetzt in Israel und auch in Palästina, hunderttausende Menschen auf der Flucht nach Europa, tausende Tote im Mittelmeer. Alles passiert durch Fernsehen und soziale Medien direkt vor unseren Augen, unmittelbar. Die Gleichzeitigkeit ist fast unerträglich.

Das ist die persönliche Ebene, die manchen belastet. Doch die Herausforderung ist nicht nur persönlich, sie ist politisch: Die gesamte westliche Welt, auch die deutsche Bundesregierung ächzt langsam an der Belastungsgrenze. Ein Zufall ist das nicht.

Der Krieg in Israel, der in der Ukraine sowie ein großer Teil der Migrationsbewegungen nach Europa sind Ausdruck eines geopolitischen Wandels, auf den Deutschland bisher überhaupt nicht vorbereitet scheint. In Moskau und Teheran arbeiten die Machthaber an der Destabilisierung des Westens – insofern könnte man, vielleicht passender, nicht von einem geopolitischen Wandel, sondern von einem drohenden Flächenbrand sprechen. Ausgelöst durch Zündler.

Selenskyi hat die Gefahr der Gleichzeitigkeit erkannt

Das Terror-Regime im Iran hat seine Finger in Israel im Spiel. Ziel bei der Unterstützung der Hamas ist die Vernichtung Israels, die Destabilisierung der Region und – global gesehen – wohl auch das Binden westlicher Aufmerksamkeit und Kräfte. Und Deutschland? Ist noch immer Irans wichtigster Handelspartner in Europa. Wladimir Putin in Moskau wird darüber erfreut sein. Und reagiert auch schon: mit dem größten Angriff in der Ukraine seit Monaten.

Die USA und Europa haben Milliardensummen an die Ukraine überwiesen, haben mehr Munition dorthin geschickt als nachproduziert werden kann und so viel Ausrüstung, dass fraglich ist, wie viel noch für einen weiteren Konflikt zur Verfügung stünde. Doch die Bundeswehr war schon zuvor nur „bedingt einsatzbereit“. Die Zeitenwende wurde durch den Bundeskanzler ausgerufen, aber spürbar ist sie bisher weder (materiell) in der Bundeswehr noch (psychologisch) in der Gesellschaft.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyi hat die Gefahr der Gleichzeitigkeit der Konflikte rasch erkannt und bietet Israel einen Solidaritätsbesuch an. Die Botschaft: Das ist unser aller Kampf. Bislang ist der Westen ja auch weitgehend geeint. Gerade Putin destabilisiert deshalb auch von innen: Indem prorussische Kräfte bei der AfD und Linkspartei und in anderen europäischen Ländern unterstützt werden. Indem das Internet mit Desinformation geflutet wird. Oder indem im Kosovo mit russischer Hilfe der Balkan destabilisiert wird.

Migranten sind Teil der Kriegsführung Putins

Vor allem aber setzt Kriegsherr Putin auf die aus seiner Sicht wohl größte Schwäche von Demokratien: ihre innere Freiheit, die Dinge auch anders zu sehen. Deshalb lässt er über Belarus Flüchtlingstrecks in Richtung Deutschland marschieren. Zwei Drittel der Asylbewerber aus aller Welt, die über Polen nach Deutschland kommen, sind inzwischen Teil dieser Kriegsführung Putins. Das teilte die polnische Grenzpolizei Ende August mit. Die Hoffnung ist wohl, dass ein Stimmungswandel hin zum Autoritären einsetzt. Anzeichen dafür gibt es längst. Wie lange ist diese Gleichzeitigkeit der Krisen durchhaltbar?

Diese Bundesregierung und mit ihr Bundeskanzler Olaf Scholz können das alles nicht nur beobachten. Sie können sich schon gar nicht abwenden, wie man es als Privatperson notfalls tut. Internet aus, gut. Raushalten, das geht für Deutschland nicht. Die Bundesrepublik als Teil des deutsch-französischen Zugpferdes der EU ist Teil der neuen multipolaren Weltordnung und kann sich nicht davon abschotten. In nie dagewesener Schlagzahl müssen SPD, Grüne und FDP daher Entscheidungen treffen, Gesetze beschließen, manchmal auch zuallererst: Solidarität zeigen. Wie jetzt mit Israel.

Scholz’ Ansatz eines Deutschlandpakts der Demokraten im Land ist deshalb nachvollziehbar – und auch psychologisch richtig. Der Streit innerhalb der Ampel-Regierung trägt zur weiteren Verunsicherung der Bevölkerung bei und nährt die wichtigste Frage: Sind wir alldem noch gewachsen? Ist es unsere Regierung? Putin und Ayatollah Ali Chamenei hoffen, dass die Antwort einer Mehrheit einmal Nein lautet. Dazu darf es nicht kommen.

Die Krisen in Israel und der Ukraine wird die Bundesregierung nicht schnell lösen können. Hier zählt Durchhaltewillen. Doch gerade Putins Plan zur inneren Zersetzung der Gesellschaft muss jetzt endlich begegnet werden. Dazu muss die Migrationsfrage als Teil seiner Kriegsführung erkannt und entsprechend beantwortet werden. Wenn am Freitag im Bundeskanzleramt Scholz, Friedrich Merz und die Vertreter der Länder beisammen sitzen, müssen sie im Kopf haben: Jedes Zeichen des Kontrollverlusts stärkt die Feinde der Freiheit. Die sitzen in Moskau und Teheran, nicht in Bussen auf dem Weg in ein sicheres Leben.