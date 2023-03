Kann Berlin bis 2030 klimaneutral werden? Das meint die Tagesspiegel-Community zum anstehenden Volksentscheid

Maxost

Der Volksentscheid scheitert, weil das Quorum nicht zustande kommt, und Berlin wird durch den vertrauten Wesenszug der Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit der Nichtwähler auf wunderbare Weise vor den Folgen dieser irren Kampagne gerettet. […] Der Volksentscheid ist ein surreales Vorhaben, dessen Erfolg Berlin finanziell völlig ruiniert, die Wohnungsnot in noch ungeahnte Dimensionen katapultiert, Arbeitsplätze durch Deindustrialisierung vernichtet und die städtische Infrastruktur zerstört.

Mcgyver

Um tatsächlich Klimaneutralität zu erreichen, müssten die Berliner ihre Autos abschaffen und auf den ÖPNV umsteigen. Schon allein deshalb muss dieser Volksentscheid gekippt werden.

Meerwind7

Ich arbeite seit 32 Jahren als Dipl.-Ing. im Bereich Energie- und Rohstoffwirtschaft. Es ist ohne weiteres möglich, Berlin bis 2030 klimaneutral zu machen. Es braucht dazu eine Mischung aus moderater Energieeinsparung, Energie aus der Region (v.a. Solarstrom) und Energie vom Weltmarkt (es gibt genügend Projekte, die auf Abnehmer warten, um loslegen zu können), dazu eine Mischung der Energiespeicher (Batterien, Wasserstoff, thermische Kurzzeitspeicher, saisonale thermische Speicher).

Es wird nur mit der Dynamik der Privatwirtschaft gelingen. Dazu braucht der Senat Öffnungsklauseln in Bundesgesetzen. In sieben Jahren haben Länder wie China ihre gesamte Wirtschaftskraft verdoppelt, da sollen wir nicht in der Lage sein, einen kleinen Teilsektor der Wirtschaft umzubauen?

Thun

Wenn die Mehrheit Klimaschutz will, dann spricht nichts dagegen dieses Ziel anzuvisieren, denn was wir momentan erleben ist, dass an allen Ecken und Enden effektive Maßnahmen zum Klimaschutz sabotiert oder konterkariert werden.

Braunkohle wird abgebaut und verfeuert, damit Geld gescheffelt werden kann und Rechnung zahlen unsere Kinder. Auto-Ökorichtlinien werden so umgeschrieben, dass große Autos mit 9-15l Verbrauch als umweltfreundlich gelten gegenüber einem 5l Auto.

Der Staat hat die Pflicht, seine Bürger zu schützen. Er tut das mit Regeln wie Tempolimits und anderen Verboten. Da ist nichts Undemokratisches dran.

Urbi_et_Orbi

Was um alles in der Welt kann, soll und muss man denn tun, um endlich von der Politik eine ernsthafte, stabile und verlässliche Umsetzung der seit Jahrzehnten bekannten Vorgaben umzusetzen. Denn alles, was bisher passiert ist, sind schöne Worte. Seit 1998 reden wir über die Energiewende und haben so viel geschafft, was auch in 5 Jahren möglich gewesen wäre.

Wir lernen jetzt mit großem Schmerz, dass autarke Versorgung nicht in erster Linie für die in den Augen der wählenden Mehrheit dummen Jugend (denn man selbst hält die Folgen des Klimawandels in der gut situierten Restlebenszeit ja locker aus) gut ist, sondern im Sinne der „Freiheitsenergien“ für uns alle eine Grundbedingung für das weitere Funktionieren unserer freien Gesellschaft darstellt.

Und noch immer wird nicht entsprechend gehandelt! Von daher stimme ich mit Ja, weil ich das höher priorisiere als die genannten Risiken. Abgesehen davon ist das politische System in Berlin sowieso kaputt und ich gehe davon aus, dass auch dieser Volksentscheid am Ende des Tages nur ein wenig mehr moralischen Druck auf die Entscheider legen wird. Aber ich mache alles, was helfen könnte.

Charybdis66

Die Hände in den Schoß zu legen, ist schlecht. Einfach etwas per Gesetz aber zu beschließen, was nicht funktionieren kann, wenn mindestens ansatzweise etwas von dem Sozialwesen Berlin übrigbleiben soll, […] ist aber auch kontraproduktiv. Wird das Gesetz am Ende gebrochen, damit auch die Bürger, die nicht ganz so viel Geld haben, noch ein bisschen bequem leben können, wird natürlich geklagt ohne Ende.

Wird alles getan, um das Gesetz zu halten, wird das allerdings auch brutale Folgen für die Bewohner dieser Stadt haben. Dann gibt’s nämlich für die nächsten sechs Jahre wirklich nichts anderes als „Klimaschutz“. Die Extrempunkte sind oft schlecht, wenn sie verpflichtend werden. Das Gesetz ist einer dieser Extrempunkte. Das Nichtstun der andere. Von beiden ist abzuraten.

Insofern ist übrigens in meinen Augen eine Ablehnung des Volksbegehrens auch nicht gleichzusetzen mit der Aufforderung, gar nichts zu tun.

Jochen_Furthler

Klar ist, dass Berlin so schnell wie möglich an Klimaneutralität herankommen muss. Warum? Wegen des Klimas, aber auch um eine regionale, weniger krisenanfällige Energieversorgung zu gewährleisten.

Eine kluge Strategie dazu, die nicht von einer Legislaturperiode zur nächsten stolpert, wird für eine effiziente integrierte Planung sorgen (siehe dänische Wärmewende, ein Glanzstück der Politik). Eine integrierte Strom-Wärme Planung, eine regionale Partnerschaft mit Brandenburg. Lokale Wertschöpfung.

Wer ignoriert, dass Deutschland gerade 200 000 Millionen Euro (!) bereitstellen muss, damit wir die explodierenden Gas- und Stromkosten im Rahmen halten können, ist mehr als kurzsichtig und egoistisch für die eigene Generation.

Das Fraunhofer-Institut hat berechnet, dass Berlins Fernwärme für vier Milliarden klimaneutral gemacht werden kann. Die meiste Wärmeenergie wird lokal gewonnen.

Micky64

Natürlich ist Klimaneutralität bis 2030 nicht zu schaffen. Allerdings ist die bisher geltende Hausnummer 2045 noch ziemlich weit entfernt. So weit entfernt, dass jeder aktuell in Verantwortung stehende Politiker sich einen Kehricht darum scheren wird - Das ist ja erst etwas für folgende Politiker-Generationen. Warum sich jetzt damit herumschlagen?

Falsch! Allein um solchen Gedankenspielen Einhalt zu gebieten, muss Druck aufgebaut werden. Politiker müssen gezwungen werden, zu handeln. Das auf die lange Bank schieben funktioniert vielleicht beim Frühjahrsputz - für unsere Kinder und Kindeskinder wäre es eine Tragödie.

