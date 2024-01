Staatsakt mit Emmanuel Macron für Wolfgang Schäuble Die Kerneuropäische Idee lebt

Eine Trauerrede als Aufbruchssignal – das verdankt Deutschland Emmanuel Macron. Und Wolfgang Schäuble, der sich Frankreichs Staatspräsident als Redner zu diesem Anlass gewünscht hatte. Er wusste, warum.

Kerneuropa, die Idee sich immer weiter integrierender Länder inmitten dieses Kontinents, die darin zum Vorbild werden und zum Anziehungspunkt für Zögernde – sie lebt.

Macron hat diese im Kern alte Idee, die eng mit Schäuble verbunden ist, mit seiner Erwähnung zum Projekt erhoben. Und wie! Es lebe die deutsch-französische Freundschaft, rief der Staatspräsident im Angesicht der deutschen Staatsspitze – das jetzt, zu diesem Zeitpunkt, an diesem Ort, das war schon ganz besonders.

Weil dringend Zukunft gebaut werden muss, hat Macron den Baumeister Schäuble gewürdigt. Der wusste, dass geführt werden muss, aber auch geworben. Immer wieder aufs Neue.

Stephan-Andreas Casdorff ist Herausgeber des Tagesspiegels.

Macron hob hervor, worum es geht: um Europa in den Krisen, erst recht nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Davor – danach: An Schäubles Leben zeigte er die Wegmarken auf. Die nicht verpasst werden dürfen, wenn das, was die zweite Seite der Medaille Deutsche Einheit, Europas Einigung, gesichert werden soll.

Eine Marke ist nach der Aussöhnung zwischen den Erzfeinden von einst das Austarieren ihrer Kräfte. Keiner soll ganz unbedingt die Nummer 1 sein wollen, aber alle zusammen sollen Europa zu einer größeren Nummer machen.

Die deutsche und die französische Regierung als Hüterinnen der Entwicklung, der integrierenden und damit anziehenden – so sind die Herausforderungen. Der Blick ins Rund des Bundestages hat gezeigt, dass sie selten so klar waren wie heute. Und wer glaubte, es nicht hören zu müssen – Emmanuel Macron sprach über weite Strecken Deutsch!

Mehr an Hinwendung, Zuwendung und Würdigung von einem stolzen französischen Staatspräsidenten, immer auch einem Nachfahren de Gaulles, ist nicht vorstellbar. Das war der letzte große Dienst von Wolfgang Schäuble für sein Land.