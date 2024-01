Merkel vor Trauerstaatsakt für Schäuble „Er war ein Anker von Ruhe und intellektuellem Scharfsinn“

Vor dem Trauerstaatsakt für Wolfgang Schäuble hat die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Verdienste des langjährigen Weggefährten um die Wiedervereinigung Deutschlands gewürdigt. „Für mich bleibt, dass er ein glühender Verfechter der deutschen Einheit war“, sagte die CDU-Politikerin der ARD. In den Kabinetten, denen er angehörte, sei er stets ein Anker von Ruhe und intellektuellem Scharfsinn gewesen. Das Verhältnis der beiden brachte sie so auf den Punkt: „Nicht immer einer Meinung, aber immer ein gemeinsamer Weg“.

Auf die Frage, was Merkel von ihm gelernt habe, sagte die Ex-Kanzlerin: „Gut zuhören, nicht zu schnell aufgeben, intellektuell scharf debattieren und zum Schluss immer einen Kompromiss finden.“

Bei einem Gedenkgottesdienst im Berliner Dom hatten zuvor Vertreter der Kirchen und Religionen den verstorbenen Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble als überzeugten Christen und hingebungsvollen Demokraten gewürdigt.

Die Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischöfin Kirsten Fehrs sagte: „Wolfgang Schäuble war ein imponierender Antipopulist - so wie wir sie jetzt in diesen Zeiten brauchen. Ein Mensch, der sich ganz und gar in den Dienst unseres Gemeinwesens und unserer Demokratie gestellt hat.“ Weiter sagte sie: „Wie würde unser Land wohl jetzt aussehen, wenn nicht ein so weitsichtiger Politiker den Einigungsvertrag ausgearbeitet hätte?“, fuhr sie fort.

Fehrs lobte vor allem Schäubles Engagement, die Beziehungen von Völkern zu verbessern. „Wolfgang Schäuble stand für Weltwechsel der besonderen Art. Zu verbinden waren die Welt zwischen Ost und West, Deutschland und Frankreich, die Welt der europäischen Völker und der Welt“, sagte sie weiter.

Der frühere Bundesminister und Bundestagspräsident habe 51 Jahre lang politischen Beziehungsfleiß gezeigt, Tag für Tag atemberaubende Weltwechsel erlebt. „Wir danken Gott für diesen über alle Maßen engagierten Politiker. Wir danken ihm für diesen großen Menschen“, so Fehrs.

Seit 15 Uhr läuft ein Trauerstaatsakt im Plenarsaal des Bundestags mit rund 1500 Gästen aus dem In- und Ausland. Der prominenteste wird Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron sein, der auch eine Trauerrede halten wird.

Trauerstaatsakte würdigen „hervorragende“ Verdienste „um das deutsche Volk“ Grundlage für Trauerstaatsakte ist eine Regelung von 1966. Demnach sind derlei Staatsakte ebenso wie Staatsbegräbnisse „Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens“ vorbehalten, „die sich um das deutsche Volk hervorragend verdient gemacht haben“. Die Verdienste einer Person können auf politischem, kulturellem, wissenschaftlichem oder sozialem Gebiet liegen, betont der Bundestag. Der Staatsakt sei „Ausdruck höchster Würdigung von Anlässen oder von Personen durch die obersten Repräsentanten des Gemeinwesens“. Trotzdem falle das Zeremoniell in Deutschland „vergleichsweise bescheiden aus“, heißt es weiter. Ein Trauerstaatsakt umfasst die von Musikstücken umrahmte Traueransprache, Gedenkreden und die Nationalhymne. Bisher wurde diese Ehre vor allem ehemaligen Bundespräsidenten, Bundeskanzlern, Bundestagspräsidenten, mehreren Bundesministern zuteil, aber beispielsweise auch dem 1977 von der Roten Armee Fraktion (RAF) ermordeten Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer. Den bisher letzten Trauerstaatsakt gab es im Oktober 2020 zu Ehren des im Alter von 66 Jahren plötzlich verstorbenen SPD-Politikers und Bundestagsvizepräsidenten Thomas Oppermann.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) und der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz werden ebenfalls sprechen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte den Trauerstaatsakt angeordnet. Er wird daran ebenso teilnehmen wie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

Schäuble war in seiner langen politischen Karriere Kanzleramtschef, Bundesinnen- und Finanzminister, CDU-Vorsitzender und Bundestagspräsident.

Zuletzt war Schäuble einfacher Abgeordneter im Bundestag, dem er 51 Jahre lang angehörte - so lange wie kein anderer Abgeordneter in der Geschichte des deutschen Parlamentarismus. Er starb am zweiten Weihnachtstag im Alter von 81 Jahren in seiner Heimatstadt Offenburg. Dort wurde er inzwischen auch beigesetzt. (dpa/Tsp)