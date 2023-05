„Keine Rückabwicklungen“ Wegner widerspricht Bericht über Gender-Verbot in Verwaltung

Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat Medienberichten widersprochen, wonach es in der Berliner Verwaltung zukünftig keine Gender-Sprache mehr geben soll. „Mir geht es nicht um Verbote. Es wird auch keine Rückabwicklungen in der Berliner Verwaltung geben“, sagte Wegner dem Tagesspiegel.

Zuvor hatte der RBB mit Verweis auf ein Interview von Wegner in der Bild am Sonntag berichtet, dass die Berliner Verwaltung künftig auf Gender-Sprache verzichten wird. Diese wird unter anderem von der Senatswirtschaftsverwaltung in ihren Pressemitteilungen verwendet. Wegner sagte, dass es ihm nur um seine Kommunikation gehe.

„Es geht mir um eine verständliche Sprache. Und ich werde so schreiben, wie ich es in der Schule gelernt habe“, sagte der CDU-Politiker. „Deshalb habe ich und werde ich keinen Brief aus der Senatskanzlei in Gendersprache unterschreiben. Aber es steht allen frei, so zu sprechen wie sie möchten.“