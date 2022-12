Albanien und die EU Gebt uns endlich eine Chance!

Besar Likmeta ist Chefredakteur des BIRN, Balkan Investigative Reporting Network, in Albanien.

Wenn Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag auf dem Flughafen von Tirana landet, wird er der erste Bundespräsident seit 27 Jahren sein, der Albanien besucht. Seine Reise wurde als Unterstützung Berlins für den Beitrittsprozess Albaniens zur EU angekündigt.

Albanien war Europas letzter stalinistischer Vorposten und tauchte mit den Wahlen 1991, den ersten seit Beginn des Zweiten Weltkriegs und dem Ende des kommunistischen Einparteiensystems, hinter dem selbstgefertigten eisernen Vorhang wieder auf. Die Wirtschaft war in Trümmern, und man wollte wieder Teil jenes Europa werden, das Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit achtet.

Seitdem ist Albanien auf einem turbulenten Weg zur Demokratie – erschwert durch Korruption. Obwohl 2003 beim EU-Westbalkan-Gipfel dem Westbalkan eine Chance zum EU-Beitritt in Aussicht gestellt wurde, gab es kaum Fortschritte. In Albanien wie auf EU-Seite fehlte es an Engagement. Seit Russlands Angriffskrieg in der Ukraine wächst aber das Bewusstsein für die Notwendigkeit der Annäherung.

90 Prozent der albanischen Bevölkerung unterstützen laut Meinungsumfragen den EU-Beitrittsprozess.

Albanien ist eines der pro-europäischsten Länder des westlichen Balkans. Über 90 Prozent seiner Bürger sind für den EU-Beitritt, über 75 Prozent vertrauen Meinungsumfragen zufolge den EU-Institutionen. Albanien ist Nato-Mitglied und stimmt seine Außenpolitik fast vollständig auf die der EU ab – auch die Haltung im Ukrainekrieg.

Trotz Schwierigkeiten mit der Rechtsstaatlichkeit hat Tirana oft umstrittene Reformen durchgesetzt und meint es ernst mit der Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität. Allein die Justizreform, durch die viele korrupte Richter und Staatsanwälte entlassen wurden, ist ein Zeichen des Engagements.

Aber Albanien braucht die Unterstützung der EU, um die Wirtschaft zu reformieren und den jungen Menschen, die das Land verlassen wollen, eine Perspektive zu bieten. Die Entscheidung des EU-Rates, Beitrittsverhandlungen mit Albanien aufzunehmen, gilt hier als historisch.

Auch wenn Albaniens Weg zur EU-Mitgliedschaft mindestens ein Jahrzehnt dauern wird, hoffen viele, dass der Beginn von Beitrittsverhandlungen neue Impulse gibt, um den Reformprozess zu beschleunigen und der Bevölkerung eine bessere Zukunft zu ermöglichen.

