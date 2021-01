Eine Woche nach dem Sturm auf das Kapitol und eine Woche vor der Amtseinführung des neu gewählten US-Präsidenten Joe Biden ist Downtown Washington zu einer Festung geworden. An Bushaltestellen fahndet die Bundespolizei mit großen Plakaten nach Personen, die am vergangenen Mittwoch gewaltsam in das Kongressgebäude eingedrungen waren.

Rund um das Kapitol, das Weiße Haus und weitere Regierungsgebäude patrouillieren tausende Nationalgardisten, die inzwischen auch offen Waffen tragen. An vielen Stellen versperren Betonbarrieren und Zäune den Weg, der Autoverkehr in der Innenstadt ist chaotisch. Die Sorgen sind groß, dass es in den kommenden Tagen erneut zu Ausschreitungen kommt.

Auch im Kapitol sind seit Tagen Einsatzkräfte in Uniform zu sehen, die offenbar auch die Nächte dort verbringen. Am Mittwochmorgen zeigte CNN Bilder schlafender Nationalgardisten auf den Fluren des Gebäudes.

Um neun Uhr Ortszeit trat das Repräsentantenhaus zusammentrat, um erstmals in der 244-jährigen Geschichte der USA einen Präsidenten das zweite Mal anzuklagen.

Erwartet wurde, dass sich auch mehrere Republikaner dem Antrag der Demokraten anschließen, den abgewählten Präsidenten Donald Trump wegen „Anstiftung zum Aufruhr“ seines Amtes zu entheben.

Seit der Wahl und noch einmal ganz explizit bei einer Kundgebung unmittelbar vor der Sitzung des Kongresses, bei der Biden als Wahlsieger bestätigt werden sollte, hatte Trump seine Anhänger aufgehetzt und aufgefordert, aus Protest gegen den angeblichen Wahlbetrug zum Kapitol zu marschieren.

Sicher, dass Impeachment eingeleitet wird

Die Sicherheitskräfte waren dem Ansturm der teils bewaffneten Demonstranten nicht gewachsen und konnten nicht verhindern, dass Hunderte in das Kongressgebäude eindrangen. Die Sitzung wurde unterbrochen, die Politiker mussten an sichere Orte gebracht werden. Fünf Menschen kamen bei den Unruhen ums Leben, viele wurden verletzt.

Die Abstimmung im Repräsentantenhaus zur Amtsenthebung ist am Mittwoch für 15 Uhr Ortszeit (21 Uhr MEZ) angesetzt. Da die Demokraten hier die Mehrheit stellen, gilt es als sicher, dass das Impeachment eingeleitet wird. Vizepräsident Mike Pence hatte es zuvor abgelehnt, Trump vorzeitig seines Amtes zu entheben, denn dies sei „nicht im besten Interesse unserer Nation“.

Als Nächstes muss sich nun der Senat mit der Anklage befassen. Diese Kammer tritt aber regulär erst wieder am 19. Januar zusammen, also einen Tag bevor Trumps Amtszeit endet.

Für eine Verurteilung bräuchte es hier eine Zweidrittelmehrheit. Zwar verliert Trump auch unter republikanischen Senatoren an Rückhalt, aber derzeit gilt es als unwahrscheinlich, dass die Demokraten 17 Republikaner auf ihre Seite ziehen können.

Allerdings soll laut der „New York Times“ selbst der republikanische Noch-Mehrheitsführer Mitch McConnell im privaten Kreis erklärt haben, das Verhalten Trumps rechtfertige ein Amtsenthebungsverfahren. Öffentlich geäußert hat sich McConnell zu seinem möglichen Abstimmungsverhalten noch nicht.

Lage ist ernst, das zeigen die bewaffneten Nationalgardisten

Das erste Impeachment-Verfahren gegen Trump endete Anfang Februar 2020 mit einem Freispruch Trumps im Senat. Bislang wurden überhaupt nur drei Präsidenten vom Repräsentantenhaus angeklagt: Neben Trump waren das Andrew Johnson und Bill Clinton. Verurteilt wurde noch kein Präsident.

Dass die Nationalgarde, die die Washingtoner Polizei nach dem Sturm auf das Kapitol zunächst nur logistisch unterstützen sollte, nun bewaffnet ist, zeigt, wie ernst die Behörden die Lage einschätzen. Mit Blick auf Drohungen gewaltbereiter Trump-Anhänger, die Vereidigung Bidens am 20. Januar zu stören und auch schon im Vorfeld zu demonstrieren, hatte das Verteidigungsministerium den Einsatz von 15.000 Nationalgardisten in Washington beschlossen.

Washingtons Bürgermeisterin Muriel Bowser hatte den Bund zuvor gedrängt, Unterstützung zu schicken und Auswärtige aufgefordert, wegen der angespannten Sicherheitslage für die Amtseinführung Bidens nicht nach Washington zu reisen.

Der US-General Daniel Hokanson, der das Büro der Nationalgarde im Pentagon leitet, hatte noch am Montag erklärt, die Nationalgardisten seien nicht zum Tragen von Waffen autorisiert worden. Die Bewaffnung der Nationalgardisten und ihre Ermächtigung zur Vollstreckung von Festnahmen seien das „letzte Mittel“ für den Fall, dass die Sicherheitslage außer Kontrolle gerate. Nach Angaben der „New York Times“ ordnete das Pentagon am Dienstag dann doch die Bewaffnung der Nationalgardisten an.

Bedrohung durch radikale Trumpisten hat zugenommen

Sicherheitsexperten zufolge hat die Bedrohung durch Rechtsextremisten und militante Trump-Anhänger, die landesweit bewaffnet gegen Bidens Vereidigung protestieren wollen, in den vergangenen Tagen erheblich zugenommen. In einem internen Bericht warnte das FBI vor einer Störung der Vereidigung durch bewaffnete Trump-Anhänger.

US-Medien zufolge hat die Bundespolizei auch von Plänen erfahren, wonach eine militante Gruppe plant, am 20. Januar in allen 50 Bundesstaaten Regierungseinrichtungen zu „stürmen“.

In einem ungewöhnlichen Schritt nahmen am Dienstag auch die höchsten Generäle der US-Armee zu den Vorgängen vom vergangenen Mittwoch Stellung.

Die acht Mitglieder des Generalstabs der Streitkräfte verurteilten in einem Memorandum an die Soldaten den Sturm auf das Kapitol und betonten, die Mitglieder der amerikanischen Streitkräfte seien zur Verfassungstreue verpflichtet. „Die Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit geben niemandem das Recht auf Gewalt, Aufruhr und Aufstand“, erklärten die Generäle.