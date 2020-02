Die Sicherheitsbehörden sind am Freitag mit Razzien gegen eine mutmaßlich rechtsterroristische Vereinigung vorgegangen. Danach ließ der Generalbundesanwalt 12 der 13 Beschuldigten festnehmen. Gegen die ersten beiden Festgenommenen wurde am Samstag in Karlsruhe Haftbefehl erlassen, teilet die Bundesanwaltschaft mit. Über die anderen Fälle werde am Bundesgerichtshof noch entschieden.

Waffen sollten offenbar in Osteuropa beschafft werden

Die Polizei, darunter Spezialeinsatzkommandos, durchsuchte an 13 Orten in Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt die Wohnungen und weitere Räumlichkeiten von 13 Personen.

Alle Festgenommenen sind Deutsche und Männer. Sie sollten noch am Freitag oder am Samstag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) vorgeführt werden. Dieser entscheidet, ob alle Verdächtigen in Untersuchungshaft kommen oder jemand möglicherweise wieder freigelassen werden muss. Fünf Rechtsextremisten gelten als der harte Kern, weitere acht als Unterstützer, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte.

Es gebe den Anfangsverdacht, dass die Fünfergruppe durch Anschläge auf Politiker, Flüchtlinge und Muslime „bürgerkriegsähnliche Zustände“ herbeiführen habe wollen, teilte die Behörde mit. Es sei das Ziel der Vereinigung gewesen, „die Staats- und Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik Deutschland zu erschüttern und letztlich zu überwinden“. Die Idee von den Anschlägen sei aber noch nicht näher konkretisiert worden.

Treffen in Minden – Waffen bei Razzien gefunden

Bei den Durchsuchungen wurden mutmaßlich selbstgebastelte Schusswaffen und Handgranaten entdeckt. Die Polizei werde prüfen, ob die Fundstücke funktionsfähig sind, hieß es in Sicherheitskreisen. Bei einer Waffe handelt es sich um eine "Slam Gun", ein röhrenartiges Gewehr - ähnlich der selbstgebauten Waffe, mit der im Oktober 2019 der Judenhasser Stephan Balliet die Synagoge in Halle angriff.

Nach Informationen des Tagesspiegel hatten sich Mitglieder der Gruppierung am vergangenen Wochenende in Minden in Nordrhein-Westfalen getroffen und trotz ihres Arsenals die Beschaffung von Waffen in einem osteuropäischen Land vereinbart. Gesprochen wurde offenbar auch über die Herstellung eigener Waffen. Polizei und Verfassungsschutz hatten die Rechtsextremisten im Blick. Gemeinsam mit der Bundesanwaltschaft wurde dann beschlossen, jetzt zu einzugreifen.

Ein Verdächtiger ist Polizei-Mitarbeiter in Hamm

Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen die fünf Rechtsextremisten wegen des Anfangsverdachts der Gründung einer rechtsterroristischen Vereinigung. Vier von ihnen wurden am Freitag festgenommen. Die acht mutmaßlichen Unterstützer sollen zugesagt haben, die Vereinigung finanziell zu unterstützen, Waffen zu beschaffen oder auch an Anschlägen mitzuwirken.

Die Gruppe ist womöglich größer als die von der Bundesanwaltschaft genannten 13 Beschuldigten. Es könnten insgesamt doppelt soviele Mitglieder sein, sagten Sicherheitskreise. Bestätigt wurde zudem, dass einer der festgenommenen acht Unterstützer in Hamm (NRW) als Verwaltungsmitarbeiter bei der örtlichen Polizei tätig war. Der Mann wurde suspendiert. Er sei bislang nicht als Extremist bekannt gewesen und erstmals als Teilnehmer des Treffens der Terrorgruppe am vergangenen Sonnabend in Minden aufgefallen, hieß es.

Fünfköpfiger Kern der Terrorgruppe besteht seit Herbst 2019

Die fünfköpfige Terrorgruppe hatte sich im September 2019 gebildet. Schwerpunkt war Baden-Württemberg, deshalb leitet das Landeskriminalamt in Stuttgart die polizeilichen Ermittlungen. Die Rechtsextremisten kommunizierten vor allem über Chats, außerdem gab es mehrere Treffen. Die Gruppe redete über Angriffe auf insgesamt sechs Moscheen, auf Asylbewerber und auf Politiker, wegen ihrer liberalen Haltung in der Migrationspolitik.

Mehr zum Thema Bürgermeister in Angst Bedrohung von Lokalpolitikern wird zum Flächenproblem

Der Fall erinnert an die ähnlich motivierte Terrorgruppe „Revolution Chemnitz“. In der sächsischen Stadt hatten sich im September 2018 Rechtsextremisten zusammengetan, um am Jahrestag der Wiedervereinigung in Berlin Anschläge zu verüben. Die Gruppe wollte ebenfalls einen Bürgerkrieg entfachen. Motiv war der Hass auf Migranten und Politiker, denen der angeblich drohende Untergang Deutschlands vorgeworfen wurde. 2015 hatten zudem Polizei, Verfassungsschutz und Bundesanwaltschaft Anschläge der Terrorgruppe „Oldschool Society“ vereitelt, die mit ähnlichem Hass Anschläge auf Flüchtlingsheime und salafistische Moscheen vorbereitete.