Die deutsche Verfassung feiert am Donnerstag 70. Geburtstag. Der Erfolg des Grundgesetzes hängt eng mit der Arbeit des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe zusammen.

Zu beinahe jedem der Grundgesetz-Artikel hat das Gericht in der Geschichte bereits geurteilt, wir bringen Beispiele zu den ersten zehn – hier zu Artikel 5.

Artikel 5 garantiert dem Denken, nach außen dringen zu können. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern, zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Kunst, Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei.

Der Fall und die Menschen

Erich Lüth, Senatsdirektor und Leiter der Staatlichen Pressestelle in Hamburg, legt sich mit dem Regisseur Veit Harlan an. Harlan ist in der Nazizeit als Regisseur des antisemitischen Films „Jud Süß“ bekannt geworden. Jetzt stellt er ein neues Werk vor. „Möge uns weiterer unabsehbarer Schaden vor der ganzen Welt erspart bleiben, der eintreten würde, indem man ausgerechnet ihn als Repräsentanten des deutschen Films herauszustellen sucht“, sagt Lüth bei einer Ansprache.

In einem offenen Brief, den er an die Presse verteilen lässt, wird er noch deutlicher: Ein Boykott des Films sei Pflicht für jeden „anständigen Deutschen“. Die Filmproduzenten klagen auf Unterlassung. Mit Erfolg. Lüth erhebt Verfassungsbeschwerde.

Die Entscheidung und die Folgen

Beschluss des Ersten Senats vom 15. Januar 1958, Az.: 1 BvR 400/51. Lüths Boykottaufruf steht unter dem Schutz der Meinungsfreiheit. „Die Grundrechte sind in erster Linie Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat; in den Grundrechtsbestimmungen des Grundgesetzes verkörpert sich aber auch eine objektive Wertordnung, die als verfassungsrechtliche Grundentscheidung für alle Bereiche des Rechts gilt.“

Bis heute vielleicht das wichtigste Urteil in der Geschichte des Gerichts. Das Grundgesetz durchdringt alles, was in Deutschland Recht ist, und dies nicht nur mit seinen Buchstaben, sondern mit seiner Botschaft: Würde und individuelle Freiheit sind unbedingt zu respektieren.

Auch zu den weiteren neun Artikeln am Anfang des Grundgesetzes haben wir Fälle zusammengetragen: