Auch über Rentenpaket hinaus Heil will Rentenniveau von 48 Prozent per Gesetz dauerhaft garantieren

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat für den Gesetzesentwurf zum Rentenpaket II eine dauerhafte Garantie von einem Rentenniveau von 48 Prozent versprochen. „Wir haben das jetzt erstmal abgesichert bis 2039, aber es steht im Gesetz drin, dass das dauerhaft so sein soll“, erklärte der Minister am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“.

Ziel sei, dass sich nicht nur heutige Rentnerinnen und Rentner, sondern Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und zukünftige Generationen auf die gesetzliche Rente verlassen können. „Wir werden die gesetzliche Rente stärken, indem wir das Rentenniveau stabilisieren“, sagte Heil in der Sendung. Das sei mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) fest vereinbart.

Das von Lindner vorgeschlagene kreditfinanzierte Generationenkapital helfe, die gesetzliche Rente im Beitragsanstieg zu stabilisieren und sei ein guter Kompromiss. Die Finanzierung des Generationenkapitals aus Rentenbeiträgen lehnte der Arbeitsminister ab. (Reuters)