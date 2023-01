Ausschreitungen bei Protest gegen Flüchtlingsheim Demonstranten wollten Kreistagssitzung in Grevesmühlen stürmen

Bei einem Protest gegen eine geplante Flüchtlingsunterkunft hat es in Grevesmühlen in Mecklenburg-Vorpommern Ausschreitungen gegeben. Wie die Polizei in Wismar am späten Donnerstag mitteilte, versammelten sich anlässlich einer außerordentlichen Kreistagssitzung des zuständigen Landkreises Nordwestmecklenburg bis zu 700 Menschen vor dem Tagungsgebäude, um gegen die Unterkunft in der kleinen Gemeinde Upahl zu demonstrieren.

Den Angaben zufolge versuchte „ein Teil der Versammlung“, sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen, wurde allerdings von Polizisten daran gehindert und zurückgedrängt. Dabei habe sich die Polizei „verbalen Aggressionen“ ausgesetzt gesehen.

Im Versammlungsraum selbst sei zudem von Unbekannten mehrfach Pyrotechnik gezündet worden. Die Versammlung selbst war demnach angemeldet, Polizisten waren vor Ort. Nach Angaben des Landkreises stimmte der Kreistag dem Bau der Containerunterkunft auf seiner Sitzung am Ende mit einem knappen Ergebnis zu. Andere Anträge, die den Stopp des Projekts oder eine geringere Belegungskapazität des Heims gefordert hatten, wurden zuvor abgelehnt.

Die Polizei war zunächst mit 60 Kräften im Einsatz und stockte im Laufe des Abends auf über hundert Beamte auf. Darunter Bereitschaftspolizei aus Neubrandenburg und Rostock. Eine NDR-Reporterin sprach von „bedrohlichen Szenen“, als Demonstranten versuchten, in das Gebäude des Kreistags einzudringen. Auf Fernsehbildern des norddeutschen Senders waren behelmte Polizisten zu sehen, die im Inneren des Gebäudes die Sitzung der Kommunalpolitiker schützten.

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen schweren Hausfriedensbruchs und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz ein. Wegen der Feuerwerkskörper laufen Ordnungswidrigkeitsverfahren. Die Versammlung wurde schließlich durch den Versammlungsleiter beendet.

Nach Polizeiangaben befanden sich im Teilnehmerspektrum des Protests auch zahlreiche Personen, die dem rechten Spektrum zugeordnet werden. Nach Tagesspiegel-Informationen wurde in der regionalen Neonazi-Szene zuvor für die Demonstration mobilisiert. Auf dem Messengerdienst Telegram war ein Aufruf der rechtsextremen Gruppierung „Freies MV“ zu lesen, in der unterschwellig für eine Stürmung des Kreistags geworben wurde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die Grüne Jugend Mecklenburg-Vorpommern sprach von einem Angriff von Rechtsextremen. „Rassistische Parolen, Fackeln und der Versuch, den Sitzungsraum zu stürmen, haben nichts mit legitimen Protest zu tun, sondern strotzen ausschließlich vor Menschenverachtung“, hieß es in einer Erklärung.

Nach Angaben des Landkreises geht es um die Schaffung einer temporären Unterkunft in Containerbauweise für bis zu 400 Flüchtlinge und Asylsuchende in einem Gewerbegebiet. Zuletzt hatte es auch in Sachsen Proteste gegen Asylunterkünfte gegeben.

Dort mobilisiert unter anderem die rechtsextreme Partei Freie Sachsen regelmäßig dafür. Auf ein geplantes Heim in Bautzen wurde im Oktober ein Brandanschlag verübt. (mit AFP)

Zur Startseite