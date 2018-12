Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann traut CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer auch die Kanzlerschaft zu. Manche Politiker würden im Laufe ihres Aufstiegs scheitern, andere mit ihren Ämtern wachsen, sagte Kretschmann dem Tagesspiegel: „Annegret Kramp-Karrenbauer traue ich zu, dass sie Kanzlerin kann. Sie ist der Typ, der wächst.“

Einen Wechsel im Kanzleramt vor Ablauf der Wahlperiode werde es aber nur geben, wenn die SPD die große Koalition verlasse, sagte der Grünen-Politiker. Auf die Frage, ob seine Partei in diesem Fall für eine CDU-geführte Regierung bereits stehe, antwortete Kretschmann: „Wir haben keine Angst vor Neuwahlen, und auch nicht davor, Regierungsverantwortung zu übernehmen.“

Kretschmann warnte die Deutschen vor einem Rückfall in den Nationalismus. Deutschland und Europa erlebten eine Rückkehr nationalistischer Utopien, die er sich nicht hätte vorstellen können, sagte der Grünen-Politiker. Das Jahr 2018 werfe die Frage auf, ob es in Deutschland gelinge, „als Verschiedene in einer Gesellschaft gut zusammen zu leben“ oder „ob wir zur Illusion eines homogenen Volkes zurückkehren, in dem das Fremde keinen Platz hat“. Letzteres könne „nur in der Katastrophe enden“.

Miteinander auszukommen, sei die wichtigste Lehre aus dem Jahr zu Ende gehenden Jahr, mahnte Kretschmann: „Ich hoffe, dass der Zusammenhalt 2019 wieder gestärkt wird." (Tsp)