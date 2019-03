Die britische Regierung von Premierministerin Theresa May kann das Unterhaus nicht ein weiteres Mal über den unveränderten Brexit-Vertrag abstimmen lassen. Die Regierung könne dem Unterhaus nicht "denselben Vorschlag" vorlegen oder einen Vorschlag, der "substanziell derselbe" sei, sagte Parlamentspräsident John Bercow am Montag vor dem Parlament. Wenn es sich um "einen neuen Vorschlag" handele, sei "alles in Ordnung". Bercow verwies am Montag im Unterhaus auf eine Regel aus dem frühen 17. Jahrhundert, wonach dieselbe Vorlage nicht beliebig oft zur Abstimmung gestellt werden kann.

Schon am Morgen hatte der britische Außenministers Jeremy Hunt ein dritte Abstimmung infrage gestellt: „Wir hoffen, dass die Abstimmung (am Dienstag) stattfindet, aber wir müssen sicherstellen, dass wir ausreichend Unterstützung haben“, sagte er in Brüssel. Derzeit gebe es viele Kontakte mit Kollegen (in der Partei) sowie mit der nordirischen DUP, die die regierenden Tories stützt.

Premierministerin hat mit dem von ihr mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag schon zweimal im britischen Unterhaus deutliche Abstimmungsniederlagen erlitten. (AFP, dpa)