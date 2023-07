Bundesweite Kampagne Zentrale Meldestelle für Unterkünfte, in die ukrainische Flüchtlinge ziehen können

Weit mehr als eine Million Menschen aus der Ukraine sind seit Beginn des Kriegs nach Deutschland geflüchtet. Es wird immer schwieriger für sie, private Unterkünfte zu finden. Mit der bundesweiten Kampagne „Helfende Wände“, die am Montag begonnen hat, soll dieses Problem gemindert werden.

Die Kampagne wird von der gemeinnützigen Organisation ProjectTogether und dem Housing-as-a-Service-Unternehmen „Wunderflats“ in Zusammenarbeit mit dem Bundesinnenministerium umgesetzt. Ziel der Kampagne, teilen die Organisatoren mit, „ist es, geflüchteten Menschen aus der Ukraine privaten Wohnraum einfach, schnell und sicher zur Verfügung zu stellen“.

Auf einer Plattform kann man sich registrieren lassen

Herzstück ist die ab sofort verfügbare, kostenfreie digitale Plattform „helfendewaende.de“, auf der Vermieter ihren verfügbaren, privaten Wohnraum anbieten können. Flüchtlinge sowie Vermieter finden auf der Plattform auch weitere Informationen.

Zur Sicherheit aller Beteiligten werden sämtliche Personen auf der Plattform registriert und verifiziert.

Es gab immer wieder Fälle von sexueller Belästigung

Bei der Vermittlung privater Unterkünfte hat es in der Vergangenheit aber auch immer wieder Fälle gegeben, in denen Flüchtlinge sexuell belästigt oder in anderer Weise ausgenützt wurden. Wunderflats erklärt dazu, dass es „grundsätzlich größten Wert auf die Sicherheit und Verlässlichkeit seiner Produkte und Dienstleistungen“ lege.

„Wir überprüfen kontinuierlich die auf der digitalen Vermittlungsplattform registrierten Anbieter:innen und deren Angebote, um sicherzustellen, dass diese seriös und nicht zu Lasten von Geflüchteten oder weiterer beteiligter, beispielsweise öffentlicher Anspruchsgruppen geschaltet werden“, teilte ein Wunderflats-Vertreter mit.

Auf Sicherheitsmaßnahmen wird geachtet

Um die Sicherheit auf der digitalen Vermittlungsplattform zu gewährleisten, müssten sowohl Anbieter als auch Wohnungssuchende ihre Identität verifizieren. Diesen Service biete Wunderflats in Zusammenarbeit mit einem Sicherheitspartner Veriff an. Darüber hinaus verfüge die Plattform über weitere Sicherheitsfunktionen.