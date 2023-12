CDU-Innenexperte Throm fordert : Baerbock muss in Ruanda über Auslagerung von Asylverfahren sprechen

Drittstaatenlösung nach britischem Vorbild? Die CDU appelliert an die Außenministerin, bei ihrem Besuch in Ruanda eine Auslagerung deutscher Asylverfahren in das afrikanische Land ins Spiel zu bringen.