Der Chef der Berliner Senatskanzlei und frühere Juso-Vorsitzende Björn Böhning wechselt als beamteter Staatssekretär ins Arbeits- und Sozialministerium. Wer sein Nachfolger als Chef der Senatskanzlei wird, war am Dienstag noch unklar. In der Hauptstadt-SPD wird jedoch mit einer schnellen Entscheidung des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller gerechnet.

Mehr zum Thema SPD stimmt für Groko Das große Aufatmen - und bloß kein Jubel

Mit Böhning entsendet die designierte SPD-Vorsitzende und Fraktionschefin Andrea Nahles einen langjährigen Vertrauten in das für die SPD wichtige Ressort, das von Mittwoch an vom neuen Minister Hubertus Heil geleitet wird. Böhning selbst war am Dienstag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.