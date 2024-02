Verdacht auf Spionagesoftware EU-Abgeordnete sollen ihre Handys überprüfen lassen

Europaabgeordnete des Unterausschusses für Sicherheit und Verteidigung sind dazu aufgerufen worden, ihre Handys auf Spionagesoftware überprüfen zu lassen. In zwei Geräten gefundene Spuren erforderten „diese besondere Aufmerksamkeit“, teilte das Parlament am Mittwoch mit.

Mitgliedern und Mitarbeitern des Unterausschusses werde dringend empfohlen, ihre Mobiltelefone auf mögliche Spyware-Installationen überprüfen zu lassen, heißt es in einer internen E-Mail der IT-Abteilung des Parlaments, die der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel vorliegt. Nach Informationen der dpa ist eins der betroffenen Handys ein Abgeordneten-Handy. Zuvor hatte das Portal „Politico“ berichtet.

In dem Unterausschuss sind auch die deutschen Abgeordneten Özlem Demirel (Linke), Maximilian Krah (AfD) und Hannah Neumann (Grüne) Mitglied. „Aufrüstung und Krieg sind Zeiten, in denen die liberale Demokratie und Freiheitsrechte unter die Räder kommen“, sagte Demirel. In solchen Zeiten werde auch Spionage von allen Seiten ausgeweitet, offenbar Mails gehackt und Telefone abgehört. Sie wolle ihr Telefon überprüfen lassen.

Die Grünen-Politikerin Hannah Neumann zeigte sich nicht überrascht. „Auch wenn in diesem Fall die finale Bestätigung noch aussteht: Der Einsatz von Spyware wird zunehmend zu einem Sicherheitsrisiko in Europa.“ Sie überprüfe ihr Telefon regelmäßig und habe es nach dem Vorfall erneut getan. Leider hätten noch nicht alle Kolleginnen und Kollegen dieses Bewusstsein. (dpa)