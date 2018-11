Der Dortmunder Bundestagsabgeordnete Marco Bülow ist aus der SPD ausgetreten. Nach Angaben aus SPD-Kreisen erklärte der direkt gewählte Abgeordnete dies am Montagabend vor dem SPD-Unterbezirk Dortmund. Sein Mandat will der 47-Jährige demnach behalten. Bülow gehört dem Bundestag seit 2002 an.

Das Bundestagsbüro des NRW-Abgeordneten hat für Dienstagvormittag zu einem Pressetermin geladen. Bülow werde sich bei dieser Gelegenheit „über die aktuelle, desaströse Situation in der SPD und über seine zukünftige Arbeit äußern“, schrieb sein Büroleiter dazu.

In den vergangenen Jahren hatte sich Bülow als linker Kritiker seiner Partei einen Namen gemacht und mehrfach im Bundestag gegen die Linie der SPD-Bundestagsfraktion gestimmt. Anders als seine Kollegen verweigerte er auch Kanzlerin Angela Merkel bei deren Wiederwahl zur Kanzlerin im März 2018 die Stimme. Im gleichen Monat gründete Bülow die überparteiliche Progressive Soziale Plattform (PSP).Nach seinen Angaben wollte er damit in einem gemeinsamen linken Bündnis die SPD erneuern und Konzepte gegen die soziale Ungleichheit in Deutschland entwickeln. Den Glauben, dass er die SPD in seinem Sinne erneuern kann, hat Bülow nun offenbar verloren. Zuletzt galt er in seiner Fraktion als Einzelgänger, der nur noch mit wenigen ebenfalls linksorientierten SPD-Kollegen Kontakt hielt.

Bülow ist Mitunterzeichner des Aufrufs für die linke Sammlungsbewegung „Aufstehen“, deren prominentesten Protagonisten Linken-Fraktionschef Sahra Wagenknecht und ihr Mann Oskar Lafontaine sind. Obwohl Politiker der Linkspartei Bülow nach Informationen des Tagesspiegels schon längere Zeit umwerben, gibt es bislang keine Indizien dafür, dass der Ex-Sozialdemokrat schnell zur Linksfraktion wechseln wird.