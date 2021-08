Während in Deutschland und anderen Staaten der Welt die Virus-Lage wieder an Dynamik gewinnt, scheint ein Millionenland vorerst die Kontrolle über die Pandemie gewonnen zu haben: Zum ersten Mal seit mehr als vier Monaten hat Taiwan keine neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus registriert. Das gab Gesundheitsminister Chen Shih-chung bekannt.

„Ich glaube, jeder ist froh über diese Null“, sagte Chen auf einer Pressekonferenz, über die auch der „Guardian“ berichtete. Zugleich betonte er, „dass Covid-19 in Taiwan nicht vollständig ausgerottet ist“. Es liegt noch ein langer Weg vor Taiwan, obgleich die Epidemie in Taiwan nun „relativ stabil“ sei. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 0,2.

Zuletzt hatte das Land am 8. April keinen einzigen Corona-Fall gemeldet. Doch im Mai waren die Fallzahlen in Taiwan sprunghaft angestiegen. Binnen weniger als zwei Wochen schoss die Zahl der täglich neu registrierten Infektionen mit Sars-Cov-2 damals von lediglich einem Fall auf den taiwanesischen Höchstwert von 723 Fällen nach oben, wie das Portal „Our World in Data“ dokumentiert. Demnach stieg in der Folge auch die Zahl der täglich neu gemeldeten Todesfälle deutlich an.

Seit Beginn der Pandemie in dem Inselstaat östlich von China haben sich laut den Daten 15.938 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, 829 starben im Zusammenhang mit Covid-19.

Nach der Null Anfang April verzeichnet Taiwan nun abermals einen beachtlichen Erfolg im Kampf gegen die Pandemie. Infolge des Anstiegs der Fallzahlen im Mai hatte die Regierung mehrere Schutzmaßnahmen wie eine Maskenpflicht, einen Teil-Lockdown und eine nationale Teststrategie erlassen, die höchste der vier taiwanesischen Warnstufen war jedoch nie erreicht worden.

Im vergangenen Jahr hatte das Land für Aufsehen gesorgt, weil es weitestgehend ohne Beschränkungen ausgekommen war. Mittlerweile wurden die jüngsten Restriktionen gelockert, auch mit hoffnungsvollem Blick auf die Impfkampagne.

Doch erst Mitte März startete Taiwan mit den Impfungen, seit Juli steigert sich das Tempo deutlich. Laut „Our World in Data“ sind mittlerweile 9,6 Millionen Menschen in der 23,5-Millionen-Republik mindestens einmal geimpft. Das entspricht einer Quote von 40,3 Prozent. In Deutschland liegt dieser Wert bei 64,3 Prozent.

Noch allerdings sei die Gefahr durch das Coronavirus, insbesondere mit Blick auf die bisher noch relativ schwach verbreitete Delta-Variante, in Taiwan nicht gebannt, warnte Gesundheitsminister Chen. Die kommenden zwei Wochen seien ein sehr wichtiger Beobachtungszeitraum, um den jüngsten Erfolg zu bewerten. Deshalb appelliert er an die taiwanesische Bevölkerung: „Bitte lassen Sie nicht nach.“