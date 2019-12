Schon länger mehren sich die Hinweise, dass deutsche Sicherheitsbehörden über die Gefährlichkeit des Breitscheid-Attentäters Anis Amri früh genug Bescheid wussten. Nun rückt eine RBB-Recherche auch den Bundesnachrichtendienst (BND) in den Fokus. Demnach soll der BND bereits sechs Wochen vor dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt „umfangreiche Erkenntnisse“ über Amri gehabt haben. Der RBB habe dies aus internen Behördendokumenten erfahren.

Am 19. Dezember 2019 steuerte Amri einen Lastwagen in den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz, im Herbst des selben Jahres habe der BND Ermittlungen über den Attentäter aufgenommen. Auslöser war dem RBB-Bericht zufolge ein Hinweis des marokkanischen Geheimdienstes. Amri plane etwas, sei im IS eingebunden und auf seinem Facebook-Profil befänden sich dschihadistische Inhalte.

Daraufhin habe auch der BND Amris Facebook-Profil untersucht und darauf Kontakte zu radikalen Dschihadisten gefunden. Außerdem habe eine Ortung seines Handys gezeigt, dass sich Amri im Raum Berlin aufhalte. Besonders brisant: Ein Video, auf dem Amri droht, Menschen den Kopf abzuschneiden, sei der Behörde zugespielt worden. Darüber hatten auch schon WDR, NDR und „Süddeutsche Zeitung“ berichtet.

Im November 2016, also kurz vor dem Attentat, habe der BND also wissen müssen, dass Amri gefährlich war. Trotzdem habe man ihn nicht festgenommen. Ungefähr zeitgleich habe das LKA Berlin Amri im November als nicht besonders gefährlich eingestuft.

Der grüne Bundestagsabgeordnete Konstantin von Notz, Mitglied im Amri-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages, fragt nun im RBB-Bericht, warum nicht alle Sicherheitsbehörden über die Hinweise aus Marokko Bescheid wussten. „Es wäre schon gut gewesen, wenn alle Sicherheitsbehörden davon gewusst hätten“, so Notz.

Mehr zum Thema Polizei ist vorbereitet Sicherheit auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz

Der BND habe sich auf Nachfrage der RBB dazu nicht äußern wollen. In der Vergangenheit hatten die Bundesregierung und Sicherheitsbehörden behauptet, dass nur die Polizei, nicht aber Geheimdienste, im Fall Amri ermittelt hatten. (Tsp)