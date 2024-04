Erneute Kanzlerkandidatur : SPD will Scholz erst kurz vor Bundestagswahl offiziell nominieren

Regulär soll der Bundestag in rund eineinhalb Jahren gewählt werden. Mit Olaf Scholz als Spitzenkandidat will die Partei erst im Sommer 2025 offiziell in den Wahlkampf starten.