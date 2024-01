Die neue Strategie von Fridays for Future Erst die Demokratie retten, dann das Klima

Niemand kam am Sonntag, den Januar, in Berlin auf die Idee, dass die 25.000 Demonstranten am Pariser Platz indirekt auch als Zeichen für eine beginnende Transformation gelesen werden konnte – für die Wandlung der Klimabewegung Fridays for Future (FFF). Es ging auch gar nicht ums Klima. Es ging um den notwendigen Aufstand der Demokraten gegen extrem rechts.

Was nur wenige wussten: Es waren die Fridays im Alleingang, die in kürzester Zeit ihr Netzwerk mobilisierten und die Demo in dieser beachtlichen Größe möglich gemacht hatten. Kurz darauf, am Mittwoch folgte, wenn auch gemeinsam mit anderen Gruppen der Aufruf „Wir sind die Brandmauer“ – um am Wochenende 20./21. Januar breitflächig gegen die AFD zu mobilisieren.

Luisa Neubauer, noch immer das wichtigste Gesicht der Gruppe, hielt die Rede, die den meisten Applaus bekam.

Wir müssen beweisen, dass die Demokratie liefern kann. Und die Demokratie – das sind wir. Luisa Neubauer, prominentes Mitglied von Fridays for Future

Der Auftritt sollte auch ein Signal sein: Wir sind noch da – und wir können mehr als Klima! Das ist zumindest die Vision vieler Fridays: Garant sein für konstruktiven gesellschaftlichen und massenkompatiblen sozialpolitischen Kampf. Es ist ein Wunsch und ihr Antrieb zugleich.

Und womöglich die letzte Chance der Gruppe, relevant zu bleiben.

Diese Analyse beruht auf vielen Gesprächen mit Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays. Sie gehören Ortsgruppen an oder sind in der Bundesorganisation aktiv. Da die Neuorientierung der Klimagruppe intern noch nicht beendet ist, wollten die meisten sich öffentlich nicht zu strategischen Fragen äußern.

Strategie und Vernetzung Am vergangenen Samstag hat Luisa Neubauer in einem internen, digitalen Workshop zum Jahresauftakt der Fridays rund 280 Teilnehmende darauf eingeschworen, sich auf die eigenen Stärken zu besinnen: Mobilisierung und Vernetzung. Allerdings gezielter zu aktuell politischen Themen. Mit dabei war auch der Gründer der Bewegungsstiftung Campact, Christoph Bautz. Campact organisiert Kampagnen und Projekte und arbeitet eng mit Fridays for Future zusammen. Im Workshop sagte Bautz: „In diesem Jahr müssen wir in den Verteidigungsmodus für die Demokratie schalten.“ Die aktuellen Demos, die in den kommenden Wochen ihre Fortsetzung finden werden, sind Beispiele dafür, wie FFF die eigenen Vorsätze umsetzen will. Die Allianz „Wir fahren zusammen“ mit Verdi soll zudem 2024 Fahrt aufnehmen. Für den 1. März rufen Fridays for Future und Verdi gemeinsam zum bundesweiten Klimastreik auf. Im Aufruf heißt es: „Gemeinsam erkämpfen wir gute Arbeit für die Beschäftigten und klimafreundliche Mobilität für alle.“ (ale)

Oben auf der Bühne redete Neubauer, unten an der Basis standen anonym im Pulk Klimaaktivisten – gemeinsam mit Busfahrern, Tramfahrern, U-Bahnfahrern und Funktionären der Gewerkschaft Verdi. Gemeinsam wollten sie die „Demokratie verteidigen“, wie das offizielle Motto der Veranstaltung lautete. Bei weiteren für dieses Jahr geplanten Aktionen werden sie allerdings als Allianz namens „Wir fahren zusammen“ auftreten und für einen besseren Öffentlichen Nahverkehr und eine ausreichend finanzierte Mobilitätswende kämpfen.

Wir hatten gefühlt tausende Strategiewochen, haben uns den Kopf zermartert, wie es weitergehen kann. Eine Aktivistin von Fridays for Future

Luisa Neubauer redete in Berlin von der großen Gruppe der Gleichgültigen, die die eigentlichen Mächtigen seien, weil ihre Passivität schlimme Entwicklungen möglich machen könnte. Zum Beispiel die Übernahme von Regierungsverantwortung durch die AfD. Sie rief: „Wir müssen beweisen, dass die Demokratie liefern kann. Und die Demokratie – das sind wir.“

„Wir“ aber meinte nicht nur die Menschen am Pariser Platz, wir meinte auch die Fridays selbst in ihrer selbstgewählten neuen Funktion. Eine, die zur Bundesriege gehört, sagt: „Wir hatten gefühlt tausende Strategiewochen, haben uns den Kopf zermartert, wie es weitergehen kann.“ Die Lösung greift zurück auf die Kernkompetenzen der Organisation: Mobilisierung und Vernetzung.

Gemeinsame Forderungen für eine Verkehrswende. Verdi und die Beschäftigten des ÖPNV mit Fridays for Future in Berlin. Das Bild stammt nicht von der Demonstration „Demokratie verteidigen“. © Imago/IPON

Praktisch sieht die Doppelstrategie so aus: An der Basis, in den Hunderten von Ortsgruppen in Deutschland, sollen sich die Fridays vernetzen mit Beschäftigten, die konkrete Anliegen haben oder sich einmischen in konkrete politische Debatten. Etwa die Reform der Schuldenbremse, die Anliegen der Beschäftigten in Kliniken und Krankenhäusern, die Mobilisierung der Demokraten vor der Europawahl und den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Oder auch die Allianz mit Verdi.

Die Fridays übernehmen die Tarifforderung von Verdi

Hier ist die Logik gut zu verstehen. Denn bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten im Öffentlichen Nahverkehr, mehr Lohn und eine funktionierende ÖPNV-Infrastruktur bedeuten automatisch mehr Klimaschutz. Die Fridays übernehmen die Tarifforderungen der Beschäftigten, umgekehrt unterstützt Verdi die Forderung nach jährlich 16 Milliarden Euro bis 2030, um die Mobilitätswende möglich zu machen. 2024 wird man mit diesen Forderungen auf die Straßen gehen oder versuchen, sie zu erstreiken.

Felicitas Heinisch, 21 Jahre alt, ist eine Fridays-Aktivistin, die sich intensiv in der Wir-fahren-zusammen-Kampagne engagiert. Sie sagt: „Wenn wir Kräfteverhältnisse verschieben wollen und es ernst meinen mit einer sozial gerechten Mobilität, reicht es nicht aus, Menschen nur abstrakt für den Klimaschutz auf die Straße zu bringen.“

Felicitas Heinisch (rechts), gemeinsam mit einem Busfahrer während der Kampagne „Wir fahren zusammen“, eine Allianz aus Fridays for Future und der Gewerkschaft Verdi. © Santiago Rodriguez

Man müsse auch die Menschen mobilisieren, die Klimaschutz bisher nicht wichtig fanden, aber „ein fundamental gemeinsames Interesse mit uns haben“. Mit der Allianz, findet die Politikstudentin, nutze man die Möglichkeit, die Machtmittel beider Organisationen effektiv zu kombinieren.

500.000 Menschen gingen 2019 mit Fridays for Future auf die Straßen.

Um zu verstehen, warum die Transformation für Fridays for Future überlebenswichtig ist, muss man sich die Ereignisse seit 2019 anschauen. Damals gingen eine halbe Million Menschen auf die Straßen, um die Klimakrise aufzuhalten und die Politik an ihre Verantwortung zu erinnern, das versprochene 1,5-Grad-Ziel vom Pariser Klimagipfel 2025 einzuhalten.

Fridays-for-Future-Gründerin Greta Thunberg mit 15 Jahren bei einer Demonstration vor dem schwedischen Parlament. © dpa/Hanna Franzén

Erfunden hat die Fridays die Schwedin Greta Thunberg mit ihren zunächst einsamen Streiks freitags vor der Schule. Da sich die sich ihr anschließenden Schüler auf wissenschaftliche Fakten beriefen und friedlich demonstrierten, flogen ihnen die Sympathien vieler Erwachsener zu; es gründeten sich immer mehr Subgruppen, etwa Scientist for Future oder Parents for Future.

Dann kam die Corona-Pandemie. Der Aufstieg zu einer Massenbewegung wurde gestoppt – stattdessen schleichendes Schrumpfen und die Angst davor, irrelevant zu werden. Andere Dinge schienen den Menschen dringender – trotz der offensichtlichen Gefahren des Klimawandels; trotz ständig neuer Hitzerekorder, Unwetter, Überschwemmungen, Brände.

Der Überfall Russlands auf die Ukraine, die Energie- und Preiskrise, die vielen neuen Flüchtenden, die ins Land kamen, das Heizungsgesetz der Ampel-Koalition – alles das drängte die Anliegen der Klimabewegung ins Abseits. Es wurden weniger Aktionen geplant, weniger Menschen kamen und somit wurde auch weniger berichtet.

Auch die Letzte Generation schwächte den Einfluss der Fridays

Das Auftreten einer anderen Klimabewegung, das der blockadefreudigen „Letzten Generation“, schwächte den Einfluss von Fridays for Future zusätzlich. Nun war die Bevölkerung wütend auf die sturen, nervigen „Klimakleber“, und die Gesamtbewegung war zerstritten wie nie. Nebenbei vollzog sich der scheinbar unaufhaltsame Aufstieg der AfD.

Als schließlich die Ikone der Bewegung, Greta Thunberg, nach dem terroristischen Überfall der Hamas uf Israel auf einer Klimaveranstaltung mit einem Palästinensertuch provozierte und später Israel Völkermord vorwarf, schien FFF als Organisation vor dem Aus zu stehen.

Im November 2023 streitet Thunberg auf offener Bühne mit einem Mann, der sagt, er sei nur wegen des Klimas da. Die Schwedin provozierte mit einem Palästinensertuch und stellte sich demonstrativ gegen Israel. © Imago/James Petermeier

Auf dem Spiel stand die eigene Identität als politisch korrekte, seriöse, konstruktive und faktenorientierte Bewegung. So wollte man immer sein, das war der eigene Anspruch, den man nicht aufgeben konnte. Und so steuerte eine Strategiegruppe für den „Fall Thunberg“ die Fridays durchaus mit kühlem Kopf durch die Krise. Man distanzierte sich deutlich von der internationalen Gruppe und von Thunberg und konnte die eigene Glaubwürdigkeit wahren.

Als der Thunberg-Tiefpunkt 2023 erreicht war, war die funktionierende neue Allianz mit Verdi ein Stimmungsaufheller. Und diese Idee der vernetzten politischen Agitation setzte sich in den Ortsgruppen durch. Schon 2020 hatte es erste Versuche gegeben. Ende 2022 startete das Projekt erneut, mit frischen Leuten, die inzwischen Erfahrung gesammelt haben.

Als soziale Bewegung politischen Einfluss gewinnen, das ist der Plan

Der „Wir fahren zusammen“-Plan war nie ein Projekt der Bundesspitze um Neubauer, sondern die Fortsetzung der Idee verschiedener Fridays-Aktivisten, die auch schon in anderen Gruppierungen die Methoden des Organizings ausprobiert hatten.

Es geht bei der Methode um die Vergrößerung der Basis sozialer Bewegungen. Das ist die Ausrichtung, die die Vordenker der Allianz mit Verdi wollten – die Fridays als soziale Bewegung und für soziale Fragen und politische Einmischung fit machen.

Die Aussichten der Kampagne waren offenbar so attraktiv, dass auch Aktivisten zu den Fridays zurückkehrten, die sich bereits abgewendet hatten, weil sie Organisation für zu brav und unpolitisch hielten.

Die Führung um Neubauer hat sich den Interessen der Basis untergeordnet

Öffentlich sprechen wollen die Campaigner zurzeit nicht. „Das würde das Netzwerken erschweren“, sagt eine Person, die beispielsweise die Kontakte zu Verdi und in andere Gewerkschaften sowie in politische Parteien hinein geknüpft hat. Die Führung um Luisa Neubauer hat sich hier untergeordnet; gleichzeitig repräsentiert sie die neuen Allianzen und Ziele nach außen – „und darin ist sie wirklich sehr gut“, heißt es aus den Gruppen. Es ist eine pragmatische Arbeitsteilung, mit der alle gut leben können.

Ausgerechnet diese Jungen haben mir gezeigt, dass sie meine Situation verstehen und mich sehen. Busfahrerin aus Sachsen

Mittlerweile haben FFF und Verdi in mehr als 70 deutschen Städten Allianzen geschmiedet und für die eigenen Forderungen bis Ende 2023 rund 70.000 Unterschriften gesammelt. Paul Schmidt, Verdi-Gewerkschaftsfunktionär aus Leipzig, sagt: „Mit dieser Kooperation haben wir die Erzählung verändert.“ Was er meint: Es gab Vorbehalte unter den Beschäftigten. „Aber die Fridays haben es geschafft, Vertrauen aufzubauen.“

So sieht das auch Silke Kobow, Betriebsrätin bei der Hamburger Hochbahn: „Die Fridays interessieren sich für uns, verstehen unsere Situation.“ Und den Beschäftigten tue es gut zu sehen: „Man braucht uns“.

In Göttingen, erzählt der Fridays-Aktivist Elia Mula, habe er bei den ersten Treffen Skepsis gespürt, „die haben oft lange geschwiegen“. Aber dann sagte einer der Gewerkschafter: „Ihr seid genau das, was wir brauchen.“ Das sei ein berührender Moment gewesen.

Elia Mula ist Student, Mitglied der Fridays und Teil der Kampagne „Wir fahren zusammen“. © Privat/Tagesspiegel

Ob aus der neuen Strategie ein nachhaltiger Mobilisierungserfolg werden kann, ist ungewiss. Im Hintergrund gibt es schon Unmut und Kritik, auch wenn es, wie ein Insider versichert, „keinen Grundsatzdissens“ gibt.

Diese Arbeitsplätze sind Stellschrauben, um den Wandel herbeizuführen. Tino Pfaff, Umweltaktivist und Veteran der Klimabewegung

Einige halten den Aufwand für die Kooperation mit Verdi „für viel zu hoch“. Da bleibe keine Zeit für große Demos. Andere finden, man müsste eher andere Branchen agitieren, die Autoindustrie, die Flugzeugindustrie, überhaupt die fossile Industrie.

Im Podcast „Dissens“ sagt der Umweltaktivist Tino Pfaff, der nicht zu FFF gehört: „Diese Arbeitsplätze sind Stellschrauben, um den Wandel herbeizuführen.“ Er fordert eine „Umschulungsrevolution“ gegen die „Bullshit-Jobs“.

Es sollen auf keinen Fall die Schwächsten, die Beschäftigten, unter Druck geraten

Auch die Fridays wollen diesen Transformationsprozess der Industrie, an deren Ende neue Arbeitsplätze in klimafreundlichen Unternehmen stehen sollen. Sie sagen es nur anders. Der Prozess, heißt es aus der Bundesebene, brauche Zeit, Überzeugung, Mut und Geld. Es habe wenig Sinn, ausgerechnet die Schwächsten unter Druck zu setzen: die Beschäftigten.

Sahra Wagenknecht, die Ex-Linkenpolitikerin, die nun eine eigene Partei gegründet hat, wollte 2018 unter dem Label „Aufstehen“ eine neue soziale Bewegung schaffen. Sie scheiterte wohl deshalb, weil sie eine Basisbewegung von oben herab, aus dem intellektuellen Elfenbeinturm heraus basteln wollte.

Es sei ihr ein „Herzensanliegen“, sagte Sahra Wagenknecht Mitte März 2019 in Hamburg, als sie für die neue Bewegung „Aufstehen“ warb. Sie scheiterte. Jetzt hat die Ex-Linke eine Partei gegründet. © Imago/News4HH

Es wurde klar: Man kann die Menschen nicht zwingen, aufzustehen, um für die Dinge zu kämpfen, die ihre Lebensrealität gar nicht berühren. Der Klimavordenker Tadzio Müller schreibt: „Sozialer Wandel verläuft nicht linear, sondern in Brüchen, die wir heute oft als ‚Kipppunkte‘ bezeichnen.“

Womöglich war die Enthüllung über die menschenverachtenden Deportations-Pläne der Rechtsfront in Deutschland ein solcher Kipppunkt, der der bisher schweigenden Mehrheit die Gefahren für die eigene Demokratie verdeutlicht. Die kommende Europawahl und die Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg werden zeigen, wie stark die Demokraten im Land wirklich sind.

Bisher sind es eher die Wütenden, Ängstlichen und eher Destruktiven, die laut sind – trotzdem ist das Land politisiert wie nie. Hier sehen die Fridays ihre Chance, wieder einzuhaken und die passiven Bürger auf ihre Seite zu ziehen.

Luisa Neubauer sagte vor dem Brandenburger Tor sinngemäß, die wehrhafte Demokratie könne man nicht abstrakt herbeirufen. „Die Demokratie – das sind wir!“ Und eine wehrhafte Demokratie, das ist wohl die Hoffnung der Fridays, werde den Mut und die Bereitschaft der Menschen erhöhen, sich der Klimakrise wieder konstruktiv zu stellen.