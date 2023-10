Erste Hochrechnung zu den Landtagswahlen CSU in Bayern klar vorn, CDU führt in Hessen – enges Rennen um zweite Plätze

Die Bürger in Bayern und Hessen haben neue Landtage gewählt. Hier sehen Sie die aktuellen Hochrechnungen, zudem die Sitzverteilungen.

1. Die wichtigsten Zahlen zur Landtagswahl in Bayern

Die CSU von Ministerpräsident Markus Söder ist bei der Landtagswahl in Bayern klar stärkste Kraft geworden (36,5 Prozent) – allerdings mit einem historisch schwachen Ergebnis. Die Freien Wähler mit Spitzenkandidat Hubert Aiwanger gewinnen dagegen laut den Prognosen von ARD und ZDF deutlich hinzu (14 Prozent). Beide Parteien können ihr Regierungsbündnis wie angestrebt fortsetzen. Ein dickes Plus verbucht auch die rechte AfD (16 Prozent), während die Grünen leicht verlieren (15,5 Prozent). Die SPD liegt bei 8,5 Prozent. Die FDP sackt auf drei Prozent ab und dürfte an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern und aus dem Landtag fliegen.

2. Die wichtigsten Zahlen zur Landtagswahl in Hessen

Den ersten Hochrechnungen zufolge steigert sich die CDU auf 34,7 Wahl 2018: 27,0). Die SPD mit ihrer Spitzenkandidatin, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, steuert mit 15,5 bis 16,0 Prozent (19,8) auf ein historisch schlechtes Ergebnis zu. Die mitregierenden Grünen des stellvertretenden Ministerpräsidenten Tarek Al-Wazir verlieren ebenfalls und landen bei 15,5 Prozent (19,8). Die AfD gewinnt deutlich hinzu und kommt auf 16,0 bis 17,0 Prozent (13,1) und würde damit auf Platz 2 liegen Die FDP muss mit 5,0 Prozent (7,5) um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Die Linke rutscht ab auf 3,5 Prozent (6,3). Sie muss das Parlament in Wiesbaden voraussichtlich verlassen. Die Freien Wähler kommen auf 3,5 (3,0).

