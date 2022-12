„Es ist an der Zeit“ Schwester von Irans geistlichem Oberhaupt verurteilt seine „tyrannische“ Führung

Nach der Nichte hat sich auch eine Schwester von Ajatollah Ali Khamenei gegen das geistliche und politische Oberhaupt des Iran gestellt. „Ich denke, es ist an der Zeit, zu erklären, dass ich gegen die Taten meines Bruders bin“, schreibt Badri Hosseini Khamenei in einem Brief, der am Mittwoch auf dem Twitter-Account von ihrem in Frankreich lebenden Sohn Mahmud Moradchani veröffentlicht wurde.

„Zudem spreche ich allen Müttern, die unter den Verbrechen der Islamischen Republik ab Chomeneis Zeiten bis zu der jetzigen Ära des tyrannischen Kalifats von Ali Khamenei leiden, mein Mitgefühl aus.“ Die Iranischen Revolutionsgarden rief sie dazu auf, ihre Waffen niederzulegen und das Volk zu unterstützen „bevor es zu spät ist“. Datiert ist der Brief mit „Dezember 2022“.

Badri Hosseini Khamenei lebt vermutlich im Iran. Ende November hatte bereits ihre Tochter Farideh Moradchani in einer Video-Botschaft die internationale Isolierung des Irans gefordert.

Moradchani begründete ihren Aufruf mit dem gewaltsamen Vorgehen von Sicherheitskräften gegen Demonstranten. Sie wurde festgenommen. Moradchanis kürzlich verstorbener Vater, Ali Moradchani Arange, war ein schiitischer Geistlicher und bekannter Oppositioneller.

Seit Mitte September gibt es immer wieder Proteste im Iran. Entzündet hatten sie sich am Tod der 22-jährigen Mahsa Amini. Die Kurdin war am 16. September in Polizeigewahrsam gestorben. Die sogenannte Sittenpolizei hatte sie festgenommen, weil sie unangemessen gekleidet gewesen sein soll.

Inzwischen haben sich die Proteste zur größten Herausforderungen für die geistliche Führung seit der Islamischen Revolution 1979 ausgewachsen. Damals wurde der Schah gestürzt, und die Islamische Republik wurde ausgerufen - mit Ajatollah Ruhollah Chomeini als geistlichem und politischen Oberhaupt. Auf seinen Tod 1989 folgte Khamenei. (Reuters)

