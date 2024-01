Europawahl am 9. Juni SPD setzt auf Katarina Barley, Jens Geier – und die 24-jährige Sabrina Repp

Die SPD will mit Katarina Barley und Jens Geier in den Europawahlkampf ziehen. Nach der Spitzenkandidatin Barley, bisher Vizepräsidentin des Europäischen Parlamentes, soll der Abgeordnete Geier bei der Wahl am 9. Juni auf Platz 2 der SPD-Europaliste kandidieren.

So sieht nach Tagesspiegel-Informationen der Vorschlag vor, über den die SPD-Spitze am Montag entscheiden wird. Das letzte Wort hat die SPD-Europadelegiertenkonferenz am 28. Januar in Berlin.

Geier ist Vorsitzender der 16 SPD-Abgeordneten im Europäischen Parlament. Er stammt aus Nordrhein-Westfalen, Barley aus Rheinland-Pfalz.

15,8 Prozent hatte die SPD bei der Europawahl 2019 geholt.

Nach dem Vorschlag, der am Montag beraten wird, soll die Europaabgeordnete Maria Noichl (Bayern) auf Platz 3 kandidieren, Bernd Lange (Niedersachsen) auf Platz 4 und Birgit (Sippel Nordrhein-Westfalen) auf Platz 5.

Es folgen die Abgeordneten René Repasi (Baden-Württemberg, Platz 6), Gabriele Bischoff (Berlin, Platz 7), Udo Bullmann (Hessen, Platz 8), Delara Burkhardt (Schleswig-Holstein, Platz 9) und Matthias Ecke (Sachsen, Platz 10).

Auf Platz 11 ist mit der 24-jährigen Sabrina Repp (Mecklenburg-Vorpommern) die erste Kandidatin nominiert, die dem Europaparlament bisher noch nicht angehört. Für Platz 12 ist der Abgeordnete Tiemo Wölken (Niedersachsen) vorgesehen.

Berichte über Barleys Spitzenkandidatur hatte die SPD bereits im September 2023 bestätigt. Barley macht sich SPD-Kreisen zufolge noch Hoffnungen auf die europaweite Spitzenkandidatur der Sozialdemokraten.

Dem Vernehmen nach aber hat EU-Sozialkommissar Nicolas Schmit aus Luxemburg bessere Karten. Die SPD hatte bei der Europawahl 2019 mit der Spitzenkandidatin Barley 15,8 Prozent, so wenig wie nie zuvor, und 16 der 99 deutschen Mandate im Straßburger Parlament errungen.