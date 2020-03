Nicht nur das Coronavirus verbreitet sich rasant, sondern auch falsche und irreführende Meldungen über die Krankheit und den Umgang der Regierung mit der Pandemie. Sie werden auch in sozialen Netzwerken verbreitet. Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat angesichts von Falschmeldungen zur Coronapandemie gefordert, mit Strafen dagegen vorzugehen. Auch das Bundesgesundheitsministerium warnt vor Falschmeldungen in der Corona-Krise.

Etwa sieben Prozent der Kommunikation in den sozialen Medien zum Coronavirus sei derzeit mit Desinformation gespickt, schätzt der Europäische Auswärtige Dienst (EAD). „Wir bekämpfen nicht nur eine Pandemie, sondern auch eine Infodemie“, sagte der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bereits im Februar auf der Münchner Sicherheitskonferenz. „Fake News verbreiten sich viel schneller als das Virus.“

Gegen Desinformation hilft: Information. Um dazu beizutragen, dass der Öffentlichkeit verlässliche Infos zur Verfügung stehen, berichten wir hier über falsche oder irreführende Nachrichten, die zum Coronavirus im Umlauf sind. Weiter unten finden Sie außerdem Tipps, wie Sie selbst Falschinformationen erkennen können.

Haben Sie eine Information zum Coronavirus bekommen, die Ihnen komisch vorkommt? Über Whatsapp, Facebook oder andere Internetseiten erhalten Sie Texte und Nachrichten, von denen Sie nicht einschätzen können, ob Sie stimmen? Schreiben Sie uns – kommentieren Sie einfach unter diesem Artikel. Oft ist es übrigens einfacher, etwas zu behaupten, was nicht stimmt, als zu belegen, warum etwas nicht stimmen kann. Deshalb braucht die Recherche solcher Meldungen Zeit.

Es ist nicht bewiesen, dass Ibuprofen den Verlauf von Corona verschlechtert – es handelt sich um eine unbestätigte Hypothese

Es gibt keine gesicherten Erkenntnisse oder auch nur Studien dazu, dass die Einnahme des Schmerzmittels Ibuprofen den Verlauf einer Coronavirus-Infektion verschlimmern kann. Nachrichten, die behaupten, Ibuprofen sei gefährlich, verbreiteten sich in den vergangenen Tagen über Whatsapp.

In einer Sprachnachricht, die vielfach weitergeleitet wurde, warnt eine Frauenstimme vor der neuen Erkenntnis, die sie von Mitarbeitern der Universität Wien habe. Das stimmt nicht: Die angeblichen Forschungsergebnisse stünden laut der Uni Wien „in keinerlei Verbindung“ zu ihr. Das österreichische Gesundheitsministerium warnte infolge des Gerüchts ausdrücklich vor Falschmeldungen.

Doch der Fall ist komplizierter: Auch wenn es keinen Zusammenhang zur Uni Wien gibt, handelt es sich hierbei nicht um eine frei erfundene Falschmeldung: In Frankreich raten einige Experten von der Einnahme von Ibuprofen ab, auch der französische Gesundheitsminister Olivier Véran twitterte am Samstag: „Die Einnahme von entzündungshemmenden Medikamenten (Ibuprofen, Cortison…) könnte ein Faktor für die Verschlechterung der Infektion sein. Wenn Sie Fieber haben, nehmen Sie Paracetamol.“ Auch die WHO rät neuerdings davon ab, bei Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion ohne ärztlichen Rat Ibuprofen einzunehmen. Experten würden einen möglichen Zusammenhang derzeit prüfen, neue Studien dazu gebe es aber nicht.

Mögliche Verschlechterungen von Coronavirus-Infektionen bei der Einnahme von Ibuprofen sei ein „bislang unbestätigter Verdacht“, wie die Deutsche Apotheker-Zeitung vergangene Woche schrieb. Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin sagte der Tagesschau: "Ibuprofen hemmt die Blutgerinnung, das wäre ein möglicher Hinweis." Der Zusammenhang sei nach seinem Wissen aber nicht gesichert, fügte er hinzu. "Wir wissen wenig über die Pathogenese des Virus Sars-CoV-2. Es gibt dazu bisher keine klinischen Daten."

Auch der Virologe Christian Drosten äußerte sich in seinem NDR-Podcast zu dem vermuteten Zusammenhang. Es gebe keine Daten, die die Hypothese stützen, und auch bei anderen Coronaviren gebe es „keinen Hinweis darauf, dass Ibuprofen-Einnahme da irgendetwas verschlechtern würde. Ich glaube, das wüsste man inzwischen, wenn das so wäre."

Es handelt sich also um eine Hypothese, die noch nicht untersucht wurde. In den verbreiteten Meldungen wird der Zusammenhang aber als Fakt präsentiert. Zudem mischen sich falsche Details wie der Bezug zur Uni Wien in die Nachricht, die sie glaubwürdig klingen lassen. Belege dafür, dass sich Ibuprofen negativ auf Corona-Patienten auswirkt, gibt es nicht.

Die Faktenchecker von Correctiv haben außerdem mögliche Quellen der Behauptung recherchiert und sind auf einen Artikel in der medizinischen Fachzeitschrift „The Lancet“ gestoßen. Darin wird ein möglicher Zusammenhang zwischen dem blutdruckregulierenden Enzym ACE2 und Coronaviren erwähnt. „Da die Behandlung von Diabetes und Bluthochdruck oft mit ‚ACE2-stimulierenden Medikamenten‘ geschehe, ist die Hypothese der Wissenschaftler, dass diese Medikamente das Risiko eines schweren Verlaufs von Covid-19 erhöhen“, heißt es bei Correctiv.

Genauso plausibel ist die Erklärung, dass Patienten mit Herzkreislauferkrankungen aufgrund der Vorerkrankung anfälliger für Atemwegserkrankungen im Allgemeinen und eben auch Covid-19 sind und daher häufiger sterben - unabhängig davon, dass Herzkreislaufpatienten nun mal oft ACE2-Hemmer bekommen. Eine Quelle dafür, dass ACE2 durch Ibuprofen beeinflusst wird, etwa häufiger auf der Zelloberfläche erscheint und dadurch mehr Viren in die Zellen lässt, nennen die Lancet-Autoren nicht.

Nein, diese Aldi-Filiale wird nicht wegen des Coronavirus gestürmt – das Video ist von 2011

Eine Videoaufnahme, die eine Menschenmasse vor einer Aldi-Filiale zeigt, wurde wiederholt in den Zusammenhang zu Hamsterkäufen gestellt. Allein auf TikTok wurde es bisher 4,3 Millionen Mal aufgerufen. „It’s Corona time“, sagt die Stimme aus dem Off. Angeblich stammt die Aufnahme aus Herten, NRW, und wurde am 28. Februar 2020 aufgenommen.

Das Video stammt weder aus Herten, noch ist der Menschenauflauf bei Corona-Hamsterkäufen entstanden. Es stammt von 2011 und befindet sich seitdem auf Youtube. Gefilmt wurde das Video während eines Computer-Sonderverkaufs von Aldi, und zwar in Kiel. Das konnten Faktenchecker von Correctiv und Bellingcat nachweisen. Dafür benutzten sie die Bilder-Rückwärtssuche, verglichen auf dem Video zu sehende Firmenlogos mit „Google Street View“-Aufnahmen und sprachen mit Aldi. Das gedankenlose Verbreiten solcher Videos kann Menschen dazu veranlassen, tatsächlich Hamsterkäufe durchzuführen, weil sie eine Verknappung befürchten, die gar nicht existiert.

Deutschland hat nicht geplant, am Montag alle Supermärkte zu schließen

Am Wochenende wurden massenhaft Falschmeldungen über Facebook, Whatsapp und Telegram geteilt, nach denen Supermärkte ab Montag ihre Öffnungszeiten stark einschränken würden. Sie stimmten nicht. Der ARD-Faktenfinder sprach von „massenhaften Gerüchten und gezielten Falschmeldungen“, die zu Panik führen würden.

Eine der Meldungen, die zu dem Thema kursierte, stammte vermeintlich von der „Focus“-Website. Dort war sie aber nicht zu finden. Das Faktencheck-Portal „Mimikama“ sammelte Hinweise darauf, dass es sich nicht um einen „Focus“-Inhalt handelte, sondern dass die Seite nachträglich im Browser verändert und dann abfotografiert wurde. Bei dem Screenshot handelte es sich um einen Fake. Das geht mit HTML-Codes sehr einfach: Screenshots bürgen also nicht für Echtheit.

Falschmeldungen über Marktschließungen bezeichnete der Rewe-Chef Lionel Souque als „zynisch und widerwärtig“. Auch Aldi stellte klar, dass die Märkte geöffnet bleiben würden. Von Hamsterkäufen wird explizit abgeraten. Bundesernährungsministerin Julia Klöckner rief am Samstag die Bürger auf, Hamsterkäufe in der Coronavirus-Krise zu vermeiden. Das Bundesgesundheitsministerium bezeichnet Meldungen, nach denen es bald massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens geben werde, als falsch. Das stimmt NICHT!“, hieß es in einer Twitter-Meldung des von Jens Spahn (CDU) geleiteten Regierungsressorts.

Auch nach Aussage des Handelsverbands (HDE) ist die Grundversorgung mit Lebensmitteln in Supermärkten in Berlin und Brandenburg gesichert. Die Lager seien jetzt vor Ostern gut gefüllt, sagte Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des HDE Berlin-Brandenburg. Es gebe keine Engpässe.

Nein, viel Wasser trinken hilft nicht gegen das Coronavirus

Eine Quelle von Desinformation sind Kettenbriefe, die über Whatsapp und soziale Medien die Runde machen. Darin werden oft falsche Informationen verbreitet – aktuell zum Beispiel über mögliche Gegen- und Präventionsmittel zu Corona. Oft berufen sich Kettenbriefe auf vermeintlich „verlässliche Quellen“ oder auf Forschungsinstitute, die aber in keinem Zusammenhang zu den Aussagen stehen.

Zum Beispiel stimmt es nicht, dass viel Wasser trinken eine Infektion verhindert. Die WHO teilt dazu mit: „Wassertrinken ist zwar wichtig für die Gesundheit, aber es verhindert keine Coronavirus-Infektion“. Wirksam hingegen ist soziale Distanznahme, um Tröpcheninfektionen zu verhindern, und regelmäßiges Händewaschen. (Video der WHO zu wirksamen Maßnahmen).

Ebenso wenig stimmt es, dass das Virus „bei einer Temperatur von 26 bis 27 Grad abgetötet“ werde. Aus dieser falschen Behauptung leitet ein Kettenbrief die Empfehlung ab, warmes Wasser zu trinken, um das Virus loszuwerden. Das kann nicht funktionieren: Der menschliche Körper hat eine Normaltemperatur von 37 Grad Celsius. Das Faktencheck-Portal „Mimikama“ hat sich mit vielen dieser Behauptungen beschäftigt.

Verlässliche Informationen über das Virus finden Sie auf der Website des Robert-Koch-Instituts. Wenn Sie befürchten, sich infiziert zu haben, ist die an ihrem Wohnort eingerichtete Corona-Hotline eine gute Anlaufstelle. Mit leichten Erkältungssymptomen wendet man sich am besten telefonisch an den Hausarzt.

Auch die Krankenkassen haben Telefon-Hotlines für Nachfragen eingerichtet. Die Barmer ist unter 0800/8484111 erreichbar. Die DAK hat ebenfalls rund um die Uhr die Nummer 040/325325800 (Anruf zum Ortstarif) geschaltet. Dort beantworten Ärzte und Hygienefachleute die Fragen verunsicherter Anrufer. An die beiden Kassen dürfen sich auch Versicherte anderer Krankenkassen wenden.

Hintergrund über das Coronavirus:

Man kann sich nicht selbst auf Corona testen, indem man den Atem anhält

Ein Kettenbrief behauptet fälschlicherweise, man könne sich selbst auf das Virus testen, indem man zehn Sekunden lang den Atem anhalte. Klappe das ohne Beschwerden, habe man das Virus nicht. Die Nachrichtenagentur AFP hat dazu die Virologin Karla Ronchini aus Brasilien befragt. Sie sagte, die Luft anzuhalten sei schlicht und ergreifend „keine Methode“, sich auf COVID-19 zu testen. Der Labortest sei die einzige Methode, um herauszufinden, ob man das Virus hat. Der Kettenbrief ging bereits in anderen Ländern um – zum Beispiel den USA, Indien, Kambodscha oder Nigeria.

Wie erkenne ich mögliche Falschmeldungen?

Fragen Sie sich zunächst, woher die Nachricht kommt. Ist die Quelle vertrauenswürdig? Gibt es andere Quellen, die die Aussage bestätigen? Oft hilft eine einfache Google-Suche. Auch den Ursprung von Bildern können Sie mithilfe der Google-Bildersuche finden. Fragen Sie im Zweifelsfall ausgewiesene Experten auf dem Gebiet oder lesen Sie Qualitätsmedien, die Nachrichten kritisch prüfen, bevor sie sie weiter verbreiten.

Urheber von Falschmeldungen wollen Aufmerksamkeit erregen. Seien Sie kritisch. Werden Sie zum Beispiel stutzig, wenn Sie sich beim Lesen einer Nachricht denken: „unglaublich!“ Prüfen Sie die Aussage, zum Beispiel, indem Sie die Nachricht googeln. Oft können Sie so die Quelle finden – oder stoßen auf Warnungen und Faktenchecks zu dem Thema.

Und selbst wenn Sie eine Quelle finden: Lesen Sie den ganzen Text. Manchmal sind Überschriften missverständlich oder werden sogar überspitzt, damit mehr Leute auf den Text klicken. Bei der Lektüre kann sich zeigen: Das, was in der Überschrift steht, wird in dem Text gar nicht gesagt.

Tipps, wie man selbst Falschmeldungen erkennen kann, gibt es bei Faktencheck-Projekten wie „Correctiv Faktencheck“ oder dem „ARD Faktenfinder“. Auf diesen Internetseiten können Sie zudem nachgucken, wenn Ihnen eine mögliche Falschmeldung vorliegt: Die Kollegen überprüfen laufend mögliche Falschmeldungen – und veröffentlichen auch dann einen „Faktencheck“, wenn sich herausstellt, dass die Meldung stimmt. Verlässliche Informationen zu Gesundheits-Themen finden Sie zudem bei der WHO.

Warum haben Falschmeldungen und substanzlose Gerüchte in Krisenzeiten Konjunktur?

Krisenzeiten sind Zeiten von Angst und Unsicherheit. Die Situation derzeit ist sogar in mehrerer Hinsicht voller Unsicherheit: Einerseits ist das Virus neu, was bedeutet, dass trotz aller wissenschaftlicher Anstrengungen vieles nach wie vor unklar ist - nicht nur, wie hoch der Anteil der Infizieren, die letztlich versterben werden, sein wird, sondern auch, wie ansteckend das Virus ist, ob manche Leute besonders ansteckend sind, wann ein Impfstoff zur Verfügung stehen wird und vieles mehr.

Weil es eine vergleichbare Situation noch nie gab, stehen auch Verwaltung, Politik und Gesundheitswesen - und seriöse Medien ebenfalls - jeden Tag vor Unsicherheiten. Das führt auch dazu, dass heute möglicherweise Entscheidungen getroffen werden müssen, die noch vor einer Woche genau die Personen, die diese Entscheidung zu verantworten haben, ausgeschlossen hatten.

Es ist nachvollziehbar, dass all das Teile der Bevölkerung verunsichert. Das ist wahrscheinlich besonders dann so, wenn in ihnen Unsicherheit mitschwingt (etwa, wenn ein Experte sagt: „Wir wissen nicht, wie die Situation in zehn Tagen sein wird und ob die jetzt beschlossenen Maßnahmen ausreichen.“). Das macht nach Ansicht von Kommunikationsexperten viele Menschen empfänglicher für vermeintlich klare, der offiziellen Linie widersprechende „Informationen“.

„Wenn Leute Angst haben, dann suchen sie nach Informationen, um ihre Unsicherheit zu reduzieren“ sagt der Soziologe und Kommunikationswissenschaftler Jeff Hancock von der Stanford University in einem jetzt auf der Website seiner Hochschule erschienenen Interview. Das könne, so Hancock, „dazu führen, dass Menschen eher Dinge glauben, die falsch sind oder irreführend, weil sie sich dadurch besser fühlen oder jemandem die Schuld daran geben können, was gerade passiert.“ Dies sei „oft der Grund, warum Verschwörungstheorien sich so verbreiten“.

Wer steckt in der Regel hinter Falschmeldungen, wer hat Interesse daran, sie zu verbreiten?

„Informationen“, die sensationell und schwer zu glauben, aber vielleicht doch irgendwie plausibel sind, bedienen die Mechanismen der „Aufmerksamkeitsökonomie“, vor allem in den sozialen Medien. Menschen konsumieren diese Nachrichten dann – was denen, die sie verbreiten, Geld einbringt, vor allem über Werbeeinnahmen. „Geld ist die Hauptmotivation“, sagt Stanford-Forscher Hancock.

Für die Weiterverbreitung sorgen die betrogenen Nutzer der sozialen Medien dann selber. Zudem kann eine falsche oder unlautere Nachricht auch an ein Produkt geknüpft sein. So verschickte eine eigentlich seriöse Werbeagentur am 17. März eine Pressemitteilung, in der sie für kleine Design-Kupfergefäße wirbt - mit dem Hinweis, das Sars-CoV-2 auf Kupfer nur kurz überleben.

Es gibt aber auch andere Beweggründe hinter der Erstellung solcher Inhalte, zum Beispiel ideologische oder persönliche. So kann es sich um Versuche handeln, den politischen Gegner für die Krise verantwortlich zu machen. So verbreitete ein chinesischer Außenamtssprecher am Donnerstag auf Twitter die These, US-Militärs könnten das Virus nach Wuhan gebracht haben. Dazu kommt, dass manche Ersteller solcher Inhalte sich schlicht daran erfreuen, Leute hinters Licht geführt und im Netz sichtbare Reaktionen ausgelöst zu haben.

Wir möchten beim Tagesspiegel auch weiterhin über Falschaussagen aufklären. Bitte kommentieren Sie unter diesen Artikel oder schreiben Sie uns bei Facebook, Instagram oder Twitter, wenn Sie auf mögliche Falschnachrichten zur Corona-Pandemie stoßen.