Was ist passiert?

• Donald Trump ist mit dem Coronavirus infiziert

US-Präsident Donald Trump hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Seine Frau Melania ebenfalls. Beide sind im Weißen Haus isoliert. Alle Reaktionen, aktuellen Entwicklungen dazu finden Sie in unserem Blog zur US-Wahl. Unser US-Experte Christoph von Marschall hat vier Szenarieren aufgeschrieben, die jetzt auf die USA zukommen könnten.

• Schleswig-Holstein deklariert Berlin-Mitte zum Risikogebiet

In Berlin steigen die Zahlen deutlich. Am Freitag gab es mit 339 den höchsten Tagesanstieg seit Pandemiebeginn. Schleswig-Holstein hat nun reagiert und Berlin-Mitte zum Risikogebiet erklärt - Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg könnten bald folgen. Alle Hintergründe und aktuellen Zahlen finden Sie hier.

• Verkehrsminister Andreas Scheuer weiter unter Druck

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) steht nach einer Sitzung des Untersuchungsausschusses zur Maut-Affäre, die bis in den frühen Freitagmorgen dauerte, weiter unter Druck. Hintergrund sind mögliche Zusagen der geplanten Mautbetreiber, die Mautverträge erst zu unterzeichnen, wenn Rechtssischerheit herrsche. Scheuer habe das abgelehnt. Der Minister selbst behauptet, sich an ein solches Angebot nicht erinnern zu können. Alle Hintergründe dazu finden Sie hier.

• Antisemitische Attacke in Berlin

An einer Schöneberger Synagoge hat der Rabbiner am Donnerstag Hakenkreuze entdeckt. Die Tat wurde wohl zwischen zwei jüdischen Feiertagen begangen. Alle Hintergründe dazu hier.

• Missbrauchsbeauftragter fordert Schutzkonzepte für Schulen und Kitas

Der unabhängige Beauftragte für Fragen von Kindesmissbrauch möchte den Kampf gegen sexualisierte Gewalt nicht auf das Strafrecht verengen. Was Johannes-Wilhelm Rörig genau vorschlägt, erfahren Sie hier.

Was wurde diskutiert?

• Was bedeutet Trumps Corona-Infektion nun politisch. Das wird seine Wahlchancen nochmal verringern, kommentiert meine Kollegin Anna Sauerbrey. Schließlich setze er auf den engen Kontakt zu seinen loyalsten Fans, was nun schwierig wird. Mein Kollege Malte Lehming sieht dagegen auch eine Gefahr für die Demokraten. Denn Trump könnte eine Art Mitleidsbonus helfen, und er könnte so aus der Infektion noch politisches Kapital schlagen.

• Wie kommt man weg von den Blechlawinen? Die Angebote für Nahverkehr, Rad und Fußgänger müssen so attraktiv gemacht werden, dass es sich lohnt, auf das Auto zu verzichten. Das findet unsere Kolumnistin Hatice Akyün.

• Nur der Nichtangriffspakt zwischen SPD und CDU verhindert Scheuers Rücktritt. Verkehrsminister Andreas Scheuer steht nach einer langen Nachtsitzung des Untersuchungsausschusses zur Maut-Affäre unter Druck. Falschaussage wird ihm vorgeworfen. Doch ein Rücktritt von Scheuer sei unwahrscheinlich, kommentiert meine Kollegin Jana Kugoth hier.

An der Schöneberger Synagoge wurde ein antisemitischer Anschlag verübt.

Welche Lese-Empfehlungen gibt es?

• Warum ist Friedrichshain-Kreuzberg immer im Kampfmodus? Hauptsache aufmüpfig, anarchistisch und dagegen. Gegen die Bundeswehr, gegen Immobilienhaie und gegen sich selbst. Der Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ist immer im Kampfmodus. Lesen Sie die Analyse meines Kollegen Julius Betschka hier.

• Steigender Alkoholkonsum von Kindern: "Der Jüngste war neun Jahre alt": Suchtexperte Jörg Kreutziger über Alkoholmissbrauch in jungen Jahren, besonders betroffene Mädchen – und Tipps für Eltern. Lesen Sie das Interview hier.

• Der innere Lockdown: Warum will niemand mehr ins Theater? Endlich läuft der Kulturbetrieb wieder an. Aber die Verunsicherung ist groß und das Publikum zögert. Der Versuch einer Ursachenforschung unseres Feuilleton-Chefs Rüdiger Schaper hier.

• Soziale Isolation? Die Angst vor dem Corona-Winter: Viele fürchten einen Herbst mit Corona-Beschränkungen. Die Expertin Julia Leithäuser hat Tipps gegen das Herbst-Tief. Welche, erfahren Sie hier.

Was können wir unternehmen?

Musik. Jeden Freitag ab 21 Uhr stellen vier Popkritiker auf Radio Eins die Alben der Woche vor. Diesmal mit Public Enemy, Róisín Murphy, Sufjan Stevens und Dawes.

Kino. Regisseurin Sofia Coppola arbeitet sich in ihrer Komödie mit Bill Murray an der Figur des narzisstischen Übervaters ab, mit herrlich coolen New York-Bildern. Wie der Film ist, erfahren Sie hier.

Was sollte ich für morgen wissen?

Tag der Deutschen Einheit. Am 3. Oktober 1990 feierte Deutschland seine Wiedervereinigung. Das jährt sich am Samstag zum 30. Mal. Mein Kollege Robert Ide hat hier aufgeschrieben, was man aus dem Umbruch lernen kann.In Berlin werden zudem viele Demos erwartet. Einen Überblick gibt es hier.

Zahl des Tages

658 Maskenverweigerer hat die Bundespolizei in den vergangenen drei Wochen bei Kontrollen auf Bahnhöfen festgestellt. Sie wurden an die Gesundheitsämter gemeldet und sollen Bußgelder zahlen. Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Deutschland und der Welt hier.