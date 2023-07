Gassen nennt Eingriffe an Gelenken als Beispiel Kassenärzte fordern deutliche Reduzierung von Operationen in Kliniken

Die Kassenärzte haben Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) aufgerufen, die Zahl der Klinik-Operationen deutlich zu reduzieren und mehr Möglichkeiten für ambulante Behandlungen zu schaffen.

Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, forderte in der „Bild“-Zeitung „eine Kehrtwende bei den OP“. Es gebe „unverändert viel zu viele stationäre Behandlungen in Deutschland“, sagte Gassen. Von den rund 16 Millionen im Jahr könnten drei bis vier Millionen ambulant vorgenommen werden, also auch von niedergelassenen Ärzten.

Gassen mahnte, Lauterbach müsse endlich definieren, welche Operationen „auch in Zukunft im Normalfall für eine einheitliche Vergütung ambulant durchgeführt werden sollen“. Als Beispiele nannte Gassen Leisten- und Gelenkoperationen, die künftig von niedergelassenen Ärzten übernommen werden sollten.

Dadurch könnten rund zehn Milliarden Euro perspektivisch gespart werden, sagte Gassen der „Bild“. Die für 2024 angekündigte Beitragserhöhung könne damit ausfallen. Er betonte darüber hinaus, bei ambulanten Behandlungen könnten Patienten unmittelbar nach den Eingriffen zurück in ihre gewohnte Umgebung. Dadurch könnten unter anderem auch Infektionen durch gefährliche Krankenhauskeime reduziert werden. (AFP)