Angesichts der gewaltigen Explosionen am Hafen der Stadt Beirut hat Außenminister Heiko Maas (SPD) ein deutsches Soforthilfepaket im Umfang von zehn Millionen Euro für den Libanon angekündigt. „Die Menschen in Beirut brauchen unsere Hilfe, und sie brauchen Anlass zur Hoffnung“, sagte Maas der „Bild am Sonntag“.

Die Zahl der Toten aufgrund der Explosion stieg auf 158, wie das libanesische Gesundheitsministerium am Samstag mitteilte. Die Zahl der Verletzten kletterte demnach auf rund 6000. Maas zufolge haben zudem 300.000 Menschen ihr Zuhause verloren. „Solche Zahlen machen fassungslos. Ich freue mich sehr, dass ich heute von Seiten der Bundesregierung weitere zehn Millionen Euro für Soforthilfemaßnahmen zusagen kann.“

Am heutigen Sonntag wollen Topvertreter der internationalen Gemeinschaft in einer Videokonferenz über Soforthilfen für den Libanon beraten – einem Land, das schon zuvor von einer Wirtschafts- und Finanzkrise geplagt war und dessen Lage sich durch die Corona-Pandemie noch verschlimmert hat. Geleitet wird das kurzfristig einberufene Treffen von UN-Generalsekretär António Guterres und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, wie Kreise von Macrons Präsidialamt berichteten.

Auch US-Präsident Donald Trump kündigte seine Teilnahme an. Er twitterte, drei große US-Flugzeuge seien auf dem Weg nach Beirut. Sie hätten medizinische Ausrüstung, Lebensmittel, Wasser und Rettungskräfte an Bord. „Alle wollen helfen.“ Den US-Behörden zufolge werden sich die Hilfen auf einen Wert von mehr als 15 Millionen Dollar belaufen. Mit den Medikamenten und sonstigen medizinischen Gütern könnten bis zu 60.000 Personen drei Monate lang versorgt werden.

Macron war bereits am Donnerstag nach Beirut gereist, um den Menschen Unterstützung beim Wiederaufbau zu versprechen. Er werde sicherstellen, dass die Hilfsgelder nicht in „korrupte Hände“ fielen. Ein Thema bei der Videokonferenz wird daher sein, wie die Hilfe der libanesischen Bevölkerung direkt zugute kommen kann.

Kritiker werfen der Führung in Beirut vor, das Land durch Vetternwirtschaft und Korruption in die Krise geführt zu haben, in der libanesischen Hauptstadt protestierten deshalb am Samstag Menschen gegen die Regierung.

Bei den Aufräumarbeiten nach der Explosionskatastrophe von Beirut sind viele Libanesen auf sich allein gestellt. Während sie sich von der Regierung im Stich gelassen fühlen, zeigen sie untereinander große Solidarität. Am Hafen und den umliegenden Vierteln bringen Freiwillige Essen und Getränke, um die Aufräumarbeiten zu unterstützen.

Wie der junge Pfadfinder Alessio Zughaib, der an einem Tisch vor einem Krankenhaus Wasser und Äpfel verteilt. „Wir, die Menschen des Libanons, schaffen den Schutt weg, nicht die Regierung.“

Rettungshelfer bargen 25 Leichen aus den Trümmern. Ihre Identität sei zunächst unklar, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Ihm zufolge werden noch immer rund 45 Menschen vermisst - überwiegend Hafenarbeiter.

Auch Türkei und Arabische Liga wollen helfen

Währenddessen erklärte der Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Aboul Gheit, er werde sich bemühen, in den arabischen Staaten Unterstützung für den Libanon zu mobilisieren. Nach einem Treffen mit dem libanesischen Präsidenten Michel Aoun in Beirut sagte er auch Hilfe bei der Ermittlungen zur Ursache der Explosion zu.

„Wir sind bereit, mit all unseren Mitteln Unterstützung zu leisten.“ Er werde auch an der Geberkonferenz teilnehmen. Die Golfstaaten hatten in der Vergangenheit lange Geld in die fragile libanesische Wirtschaft gepumpt, zuletzt aber alarmiert vom wachsenden Einfluss der pro-iranischen Hisbollah davon Abstand genommen. Im Ringen um die Vorherrschaft in der Golfregion ist der schiitische Iran der Gegenspieler der sunnitischen arabischen Staaten.

Die Türkei bot Unterstützung beim Wiederaufbau des Hafens in Beirut an. Zudem könne der Hafen in der südtürkischen Stadt Mersin Beirut bei der Zollabwicklung und der Lagerung großer Lieferungen helfen, bis die Anlagen dort wieder arbeitsfähig seien, sagte der stellvertretende Präsident der Türkei, Fuat Oktay, nach einem Treffen mit Aoun. (Reuters, (dpa)