Gedenkstunde zu DDR-Volksaufstand Großteil der Linken-Bundestagsabgeordneten fehlte

Siebzig Jahre nach dem Volksaufstand in der DDR hat der Bundestag den Vorfällen am 17. Juni 1953 gedacht. Doch ausgerechnet in den Reihen der Linken-Bundestagsfraktion stieß man auf leere Stühle. Wie der „Spiegel“ berichtet, fehlten 32 der 39 Bundestagsabgeordneten.

Fraktionschef Dietmar Bartsch kann sich die Abwesenheit seiner Kolleg:innen nicht erklären, sagte er dem Tagesspiegel. Ihm sei das „gar nicht aufgefallen“. Er war einer der sieben Linken-Politiker:innen, die an der Gedenkstunde teilgenommen haben.

Neben Bartsch saßen dem „Spiegel“-Bericht zufolge auch die ehemalige Fraktionsvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow und die Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau im Plenum. Auf Tagesspiegel-Anfrage gebe es für die Abwesenheit von mehr als 80 Prozent der Linken-Abgeordneten keine spezifischen Gründe.

Der „Spiegel“ stellt jedoch die Vermutung an, dass die Mitglieder der Fraktion aufgrund ihrer überschaubaren Größe viel Arbeit hätten, da sie in vielen Ausschüssen gleichzeitig sitzen. Durch ihre Geschichte stößt das Fernbleiben ihrer Fraktionsmitglieder jedoch auf Verwunderung.

Am 17. Juni 1953 hatten in der gesamten DDR etwa eine Million Menschen gegen höhere Arbeitsnormen, aber auch gegen die Sozialistische Einheitspartei SED und die deutsche Teilung, für freie Wahlen und mehr Wohlstand demonstriert.

Die sowjetische Besatzungsmacht, die DDR-Volkspolizei und die Staatssicherheit stoppten die Proteste. Mindestens 55 Menschen wurden getötet, mehr als 10.000 wurden verhaftet. (Tsp mit dpa)