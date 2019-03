Ideen für eine bessere Welt

Die Idee ist so naheliegend wie simpel: Was macht die Welt besser? Zwei Tage kommen international renommierte Wissenschaftler, Experten und Politiker in Berlin zusammen, um Vorschläge und Ideen zu sammeln, die die Welt besser machen können. Der Tagesspiegel unterstützt den Kongress mit 200 Referenten für 1600 Teilnehmer.