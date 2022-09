Grenzkonflikt in Kirgistan Zahl der Todesopfer steigt auf 36

Bei den seit Tagen anhaltenden heftigen Gefechten im Grenzkonflikt zwischen Kirgistan und Tadschikistan ist die Zahl der Todesopfer nach kirgisischen Angaben auf mindestens 36 gestiegen.

In der Grenzregion Batken im Südwesten des zentralasiatischen Landes seien insgesamt 36 Menschen getötet und 134 weitere verletzt worden, erklärte das kirgisische Gesundheitsministerium am Sonntag. Zuvor hatten die Behörden von 24 Toten gesprochen.

Neue Kampfhandlungen soll es Kirgistan zufolge aber seit Samstagabend nicht mehr gegeben haben.

Die Nacht sei „ruhig, ohne Vorfälle“ verlaufen, erklärten die kirgisischen Grenzbehörden am Sonntagmorgen. Die Regierung des Staates ergreife „sämtliche nötigen Maßnahmen“, um die Lage zu stabilisieren und eine Eskalation zu vermeiden.

Am Samstag hatten sich beide Staaten noch vorgeworfen, eine zuvor vereinbarte Feuerpause verletzt zu haben. Auf die Unterbrechung der Kampfhandlungen hatten sich am Freitag der kirgisische Präsident Sadyr Japarow und sein tadschikischer Kollege Emomali Rachmon am Rande des Gipfeltreffens der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) geeinigt.

Zehntausende Menschen evakuiert

Das tadschikische Innenministerium hatte am Samstag erklärt, dass auf seinem Staatsgebiet bei den Gefechten mehrere Zivilisten getötet worden seien, nannte aber keine konkreten Zahlen.

Kirgisischen Behörden zufolge wurden infolge des Konflikts zehntausende Menschen sicherheitshalber aus den betroffenen Regionen evakuiert.

Kirgisische Flüchtlinge aus Batken versammeln sich in Boz-Adir im Südwesten Kirgisistans. (Archivbild) © Foto: dpa/DANIL USMANOV

Moskau und UN rufen zur Deeskalation auf

Kirgistan wie Tadschikistan sind Teil des von Russland angeführten Militärbündnisses Vertrag über kollektive Sicherheit (OVKS), liefern sich aber regelmäßig Gefechte. Moskau rief beide Staaten zur Deeskalation auf und erklärte sich bereit, bei der Suche nach einer „langfristigen“ Lösung der Grenzkonflikte zu helfen.

Am Samstag hatte UN-Generalsekretär António Guterres die Regierungen beider Länder aufgefordert, den „Dialog für eine dauerhafte Feuerpause“ zu suchen.

Grenzkonflikt: Verhandlungen treten seit Jahren auf der Stelle

Die beiden ehemaligen Sowjetrepubliken Kirgistan und Tadschikistan teilen eine 970 Kilometer lange Grenze, deren Verlauf zu knapp der Hälfte umstritten ist.

Ein Mann mit Fahrrad betrachtet ein Haus, das bei Kämpfen im Südwesten Kirgisistans beschädigt wurde. (Archivbild) © Foto: dpa/DANIL USMANOV

Die Verhandlungen zur Beilegung des Grenzstreits treten seit Jahren auf der Stelle. Immer wieder kommt es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, für die beide Staaten der jeweils anderen Seite die Schuld zuweisen.

Die jüngsten Grenzgefechte schüren Ängste vor der gewaltsamen Zuspitzung eines weiteren Konflikts auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, nachdem diese Woche bereits bei heftigen Kämpfen zwischen Armenien und Aserbaidschan mehr als 200 Menschen getötet worden waren. (AFP)

