Haftentlassung nach Cannabis-Legalisierung : Bund geht von bis zu 7.500 Prüffällen von Straftaten aus

Insgesamt seien in Deutschland nur wenige hundert Menschen wegen Delikten in Verbindung mit Marihuana in Haft. Sobald die Droge legal wird, wird eine Amnestie geprüft werden müssen.