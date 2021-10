Laut einem Bericht des Nachrichtenportals „The Pioneer“ vom Dienstag reagiert die Bundesregierung auf einen Hilferuf aus Rumänien. Die rumänische Regierung habe Deutschland um Hilfe bei der Bewältigung der Corona-Pandemie gebeten, heißt es unter Berufung auf Informationen aus Regierungskreisen. Als Reaktion darauf wolle die Bundesregierung 12.720 Dosen des Antikörpermedikaments Casirivimab/Imdevimab an Rumänien spenden.

Die Regierung in Bukarest habe auch um Sanitätsdienstleistungen der Bundeswehr gebeten, so das Portal weiter. Die Prüfungen hierzu liefen jedoch noch, habe das Verteidigungsministerium erklärt.

Tagesspiegel Background Gesundheit & E-Health Selbstverwaltung, Telematik, Morbi-RSA: Das Briefing zu Gesundheit & E-Health. Für Entscheider & Experten aus Wirtschaft, Politik, Verbänden, Wissenschaft und NGO. Jetzt kostenlos testen!

Rumäniens Gesundheitssystem ist seit Tagen belastet mit der Versorgung von steil anwachsenden Zahl von Covid-19-Patient:innen. Ärzte beschreiben die Lage als „apokalyptisch“. Dutzende schwer kranker Patienten wurden bereits in Nachbarländer gebracht, weil es in den Intensivstationen keinen Platz mehr gibt.

Diesen Monat wurden aus Rumänien Rekordzahlen bei den Infektionen und Todesfällen gemeldet. Dabei wurde der Bevölkerung mehrfach gesagt, die Pandemie sei gestoppt.

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Das Hilfsersuchen der Rumänen gehe über den Umfang des Corona-Hilfseinsatzes hinaus, den die Bundeswehr zu Jahresbeginn in Portugal geleistet hatte. Im Februar hatte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) insgesamt 26 Ärzte, Pfleger und notfallmedizinische Assistenten der Bundeswehr nach Lissabon entsandt.

Die rumänische Regierung hatte ihr Hilfsersuchen an alle EU-Mitgliedstaaten gestellt. Der Transport der Medikamente aus Deutschland soll über den EU-Katastrophenmechanismus erfolgen.

Rumäniens Krankenhäuser arbeiten derzeit an der Kapazitätsgrenze. Am Montag trat eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft. Das Land hat mit 30,5 Prozent vollständig Geimpften die zweitniedrigste Impfquote in der EU. (KNA)