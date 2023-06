„Kriegserklärung“ und „Fehdehandschuh“ CDU-Machtkampf zwischen Merz und Wüst

Seit’ an Seit’ schieben sie sich durch die Menge. Sie lächeln. Sie prosten sich zu. Wer Friedrich Merz und Hendrik Wüst am Mittwochabend auf dem Sommerfest der nordrhein-westfälischen Landesvertretung in Berlin sieht, erlebt zwei Männer, die nach außen auf Harmonie und schöne Bilder setzen. „Läuft“, wie man in Westfalen sagt, soll die Botschaft sein. Als „Oppositionsführer im Deutschen Bundestag, lieber Friedrich Merz“ begrüßt NRW-Ministerpräsident Wüst seinen Parteifreund.

Wer genauer hinhört, hinschaut, kann den Krach, den es zwischen den beiden Christdemokraten gab, erahnen. „Die Menschen erwarten (...) immer eines von uns: Setzt euch an einen Tisch und arbeitet gemeinsam an der Lösung der Probleme“, sagt Wüst. Ist das auch Merz’ Auffassung? Merz verfolgt Wüsts Rede im Publikum, mit ein paar Metern Abstand, phasenweise mit gerunzelter Stirn und betretenem Blick.

Unmut über Merz hinaus

Auf vermeintlich schlechte Zustimmungswerte der von Wüst geführten NRW-Regierung hatte Merz am Sonntag im ZDF verwiesen und die entsprechende Interview-Passage per Twitter verbreitet. Zuvor beschwor Wüst in einem Beitrag in der „FAZ“ die CDU als Partei der Mitte in der Tradition Angela Merkels – wohl wissend, dass sich Merz seit jeher an Merkel abarbeitet.

Deutschland wählt 2025 Die nächste Bundestagswahl, so sie denn regulär stattfindet, dürfte auf September oder Oktober 2025 terminiert werden. Zuvor finden noch eine Europawahl (Mai 2024) und zahlreiche Landtagswahlen, etwa in diesem Oktober in Bayern und Hessen statt. Während der Unmut über die Ampel-Koalition groß ist und diese aktuellen Umfragen zufolge keine Mehrheit in der Bevölkerung hat, wachsen die Bäume der Union nicht in den Himmel. Forsa etwa taxiert CDU/CSU bei 27 Prozent, bei der vergangenen Bundestagswahl holten sie 24 Prozent. CDU-Chef Friedrich Merz ist unbeliebter als Kanzler Olaf Scholz (SPD), ermittelte Infratest Dimap. CSU-Chef Markus Söder hätte gegen Scholz die besten Chancen, erfragte Insa für die „Bild am Sonntag“. Bei einer Kanzler-Direktwahl käme Scholz auf 30 Prozent, Söder auf 31 Prozent. Im Duell Wüst-Scholz käme der Kanzler auf 29 Prozent, Wüst auf 18 Prozent. Merz läge mit 16 Prozent ebenfalls abgeschlagen hinter Scholz (25 Prozent).

Merz soll diesen Beitrag Wüsts gegenüber Parteifreunden gar als „Kriegserklärung“ und „Fehdehandschuh“ bezeichnet haben, so berichtet es die „Zeit“. Merz wollte sich dazu am Donnerstag nicht äußern. Wüsts Gastbeitrag habe nicht nur bei Merz, sondern bei etlichen CDU-Vorstandsmitgliedern Unmut ausgelöst, hieß es in Parteikreisen.

Der „Zeit“ zufolge forderte Wolfgang Schäuble Merz auf, nicht die Nerven zu verlieren. Und Hendrik Wüst? Der will am Freitag eine Bilanz des ersten Jahres seiner schwarz-grünen Koalition in Nordrhein-Westfalen vorstellen, jener Regierung also, der Merz ein bescheidenes Bürgervertrauen diagnostiziert.