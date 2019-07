Rücktritt am Mittwoch - so oder so

Egal, ob sie heute Abend im EU-Parlament zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt wird oder nicht - als Verteidigungsministerin wird Ursula von der Leyen auf jeden Fall am Mittwoch zurücktreten.

