Am Anfang steht der Schock. In der Kabinettssitzung teilt die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig mit, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist. Sie legt deshalb ihr Amt als eine von drei kommissarischen SPD-Vorsitzenden nieder. Das Amt der Ministerpräsidentin und den SPD-Vorsitz in Mecklenburg-Vorpommern will sie aber weiter ausüben, verkündet die 45-Jährige. „Die gute Nachricht ist: Dieser Krebs ist heilbar. Allerdings ist dafür eine medizinische Behandlung notwendig“, sagt Schwesig.

Dies werde dazu führen, dass sie in den kommenden Monaten nicht an allen Tagen öffentliche Termine wahrnehmen könne. Sie sei sehr zuversichtlich, wieder vollständig gesund zu werden. „Allerdings ist auch klar, dass ich in den kommenden Monaten meine Kräfte auf Mecklenburg-Vorpommern, meine Gesundheit und meine Familie konzentrieren muss.“

Deshalb werde sie ihre Parteiämter auf Bundesebene niederlegen. „Gemeinsam gekämpft“, hatte sie noch am Sonntag getwittert – sie dankte vor Ort den hunderten Feuerwehrleuten und Helfern, die den Ende Juni ausgebrochenen Waldbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Lübtheen bekämpft hatten und schnitt eine großes „Danke“-Torte an, rund 500 Medaillen wurden überreicht.

Hunderte Genesungswünsche

Kämpfen muss sie nun gegen den Krebs – aus der von Schicksalsschlägen gebeutelten SPD kommen sofort hunderte Genesungswünsche für Schwesig. „Manuela ist eine starke und bewundernswerte Frau und wird diese Krankheit besiegen, wie zum Glück die meisten betroffenen Frauen“, teilt Karl Lauterbach, einer der Bewerber um den SPD-Vorsitz mit. „Der offene Umgang mit der Krankheit ist vorbildlich. An Krebs erkrankt irgendwann jeder zweite, wir müssen noch mehr forschen“, betont der Mediziner.

FDP-Chef Christian Lindner betont: „Wünsche Manuela Schwesig von Herzen alles Gute und eine baldige Genesung. Gesundheit ist das Wichtigste.“

Der gerade von einer Krebserkrankung genesene Spitzenkandidat der thüringischen CDU für die Landtagswahl am 27. Oktober, Mike Mohring, betonte: „Von Herzen wünsche ich Ihnen Genesung und auf dem anstrengenden Weg dahin, Kraft und Zuversicht, ein Licht an dunklen Tagen und wenn ich das darf, Gottes reichen Segen“, versehen war der Tweet mit dem Hashtag: #fightcancer. Mohring hatte am 11. Juni den Sieg über den Krebs verkündet und betont: „Am 11. Juni feiere ich künftig ein zweites Mal im Jahr Geburtstag.“

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer twitterte: Die Nachricht habe „uns alle aus dem politischen Alltag herausgerissen“. Was jetzt zählt , sei ihre schnelle und vollständige Genesung. „Liebe Manuela, ich wünsche Dir dazu ganz persönlich und im Namen der Mitglieder der CDU dazu alles Gute.“

Hoffnungsträgerin der SPD

Schwesig ist das Gesicht der ostdeutschen SPD und eine der Hoffnungsträgerinnen der Partei, die gerade in einem bis zum 6. Dezember dauernden Verfahren eine neue Parteispitze sucht. Und die sich nach dem Rücktritt von Andrea Nahles nach der Europawahl in die Pflicht nehmen ließ, um zusammen mit Thorsten Schäfer-Gümbel und Malu Dreyer das Amt kommissarisch zu übernehmen, alle drei erklärten, dass sie selbst sich nicht um den Vorsitz bewerben wollen.

Gerade Schwesig war zuvor hoch gehandelt worden – mit Übernahme des kommissarischen Vorsitzes pendelte sie noch mehr zwischen Schwerin und Berlin, zudem galt es das Bewerbungsverfahren mit 23 Regionalkonferenzen zu organisieren.

Schwesig wurde 1974 in Frankfurt (Oder) geboren. In Brandenburg verlebte sie auch ihre Kindheit, legte das Abitur ab und absolvierte ihr Studium zur Diplom-Finanzwirtin. Im Jahr 2000 zog sie nach ihrer Heirat nach Schwerin, wo sie heute mit ihrem Mann und zwei Kindern lebt.

Manuela Schwesig und ihr Ehemann Stefan beim Bundespresseball in Berlin 2015. Foto: imago images / Metodi Popow

Nach nur vier Jahren als Stadtvertreterin in Schwerin wurde sie 2008 – gerade 34 Jahre alt – Sozialministerin Mecklenburg-Vorpommerns und 2013 dann Bundesfamilienministerin. Im Sommer 2017 gab sie ihr Ministeramt in Berlin vorzeitig auf und übernahm Erwin Sellering (SPD) auf dessen Wunsch das Ministerpräsidenten-Amt – weil er an Krebs erkrankt war.

Die Partei hält inne

In entscheidenden Monaten für die Partei und für die große Koalition, die bis zum 20. September ein großes Klimapaket auf den Weg bringen will, verteilt sich die Last damit noch mehr auf Schäfer-Gümbel und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Schäfer-Gümbel soll eigentlich zum 1. Oktober einen Vorstandsposten als Arbeitsdirektor bei der Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GIZ) aufnehmen – besonders er hat in den vergangenen Monaten im Willy-Brandt-Haus versucht, den Laden zusammenzuhalten und den bisher einmaligen Suchprozess für eine neue Spitze zusammen mit Generalsekretär Lars Klingbeil zu organisieren.

Dem kommissarischen Vorstands-Trio und Klingbeil, sowie dem bisher kommissarischen Fraktionschef Rolf Mützenich ist es gelungen, weitere Verwerfungen nach dem Nahles-Abschied zu vermeiden. Aber nun hält die Partei erst einmal inne, um Schwesig die Daumen zu drücken.