Ministerpräsidenten fordern Sondertreffen mit Scholz Den Ländern ist die Ampel nicht fix genug

Weil der Gegner bei dem einen Thema mauert, haben sich die Ministerpräsidenten der Länder am Donnerstag wohl gedacht: Dann erweitern wir eben die Palette. Eigentlich ist ihnen derzeit vor allem wichtig, mehr Geld des Bundes zur Deckung der Flüchtlingskosten in die Etats der Länder und Kommunen zu lenken. Doch Kanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ampel-Koalition sind der Meinung, dass dort schon genügend Mittel vorhanden sind.

Vor vier Wochen hat die Bundesregierung daher das Begehren der Länder nach einem „atmenden System“ bei der Finanzierung der Flüchtlinge abgeblockt. Statt einer Bundesfinanzierung nach den jeweiligen Zahlen – also mehr Geld, wenn mehr Flüchtlinge kommen – blieb es damals nur bei der Zusage, fix eine Milliarde Euro bereitzustellen in diesem Jahr.

Bei ihrem Treffen am Donnerstag war wenig mehr zu erwarten. Denn im Mai hatten sich Scholz und die Länderchefs darauf verständigt, die Sache bis November zu weiterzuverhandeln und sich dann zu verständigen.

Die Länder wollen jetzt Nägel mit Köpfen Stephan Weil, Ministerpräsident

Also brachte die Ministerpräsidentenkonferenz ein ganz anders Thema auf die Tagesordnung des Treffens mit dem Kanzler. Seit Monaten warten die Länder darauf, dass die Ampel-Koalition bei der Beschleunigung von Planungsverfahren und Genehmigungen ihre Vorschläge vorlegt.

Es ist ein Vorhaben, das im Koalitionsvertrag vereinbart worden war – nicht zuletzt für eine schnellere Energiewende sollte alles etwas fixer gehen. „Es wird nichts entschieden beim Pakt für Beschleunigung“, stellte jedoch der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) vor der Runde im Kanzleramt fest.

Deutschland sei „zu langsam, zu umständlich und zu kompliziert und deswegen auch zu teuer“ in vielen Bereichen. „Die Länder wollen jetzt Nägel mit Köpfen“, sagte Weil an die Adresse des Bundes.

„Tempomat des Bundes auf null“

Hendrik Wüst (CDU), der in Nordrhein-Westfalen regiert, ergänzte: „Leider macht der Dauerstreit in der Ampel die Zusammenarbeit mit den Ländern schwierig.“ Schon im März habe er zusammen mit Weil dem Kanzler dazu einen Brief geschrieben. „Deutschland-Tempo ist gut, aber es funktioniert nicht, wenn der Tempomat des Bundes auf null gestellt ist“, sagte er.

Die Forderung der Länderchefs lautete daher, es müsse demnächst einen Sondergipfel zu diesem Thema geben. Einen Termin wollten weder Weil noch Wüst vor dem Treffen mit Scholz nennen - das wäre ein Quäntchen zu frech gewesen.

Problem Industriestrompreis

Ein zweiter Punkt, bei dem die Ministerpräsidentenkonferenz Druck machen will: der Preis für Industriestrom. Weil wies darauf hin, dass viele deutsche Unternehmen, die energieintensiv produzieren, also vor allem in den Branchen Chemie und Stahl, auf dem Weltmarkt mit Unternehmen konkurrieren, in deren Ländern Strom billiger sei.

Bliebe es so, drohe Deutschland ein industrieller Substanzverlust. Die Bundesregierung müsse hier zügig „entschiedene Maßnahmen“ ergreifen, sagte Weil. Er verwies dabei auf Steuervorteile, wie es sie in Italien und Spanien gebe.

Wüst schlug vor, den Firmen über Direktvermarktungsverträge mit Erzeugern Zugang zu billigerem Strom zu ermöglichen. Frankreich mache dies mit Atomstrom, in Deutschland könnte man solche Verträge mit Offshore-Anbietern ermöglichen, weil deren Windstrom billiger sei. Doch bräuchten die Unternehmen dafür Planungssicherheit, sagte Wüst.