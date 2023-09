„Musste diesen Schritt gehen, um ein Zeichen zu setzen“ : SPD-Stadtrat in Aiwangers Heimatstadt wechselt zu Freien Wählern

Ein SPD-Stadtrat in Rottenburg an der Laaber wechselt zu den Freien Wählern. Die andere tritt zurück und sagt, sie sei den „Freien Wählern nahe“. Die Kritik an ihrer alten Partei ist deutlich.