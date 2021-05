Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer hat in einem Kommentar auf Facebook im Zusammenhang mit dem früheren Fußball-Nationalspieler Dennis Aogo das N-Wort benutzt und damit für Empörung gesorgt.

Die Grünen in Baden-Württemberg wollen Palmer nun aus der Partei ausschließen. Beim Landesparteitag stimmten 161 Delegierte für ein Ausschlussverfahren, 44 dagegen und 8 enthielten sich.

Zuvor hatte Grünen-Chefin Annalena Baerbock am Samstagmorgen erklärt, dass die Partei Konsequenzen aus dem Vorfall ziehen werde. Die Äußerungen von Palmer seien „rassistisch und abstoßend“, schrieb die Kanzlerkandidatin auf Twitter.

„Sich nachträglich auf Ironie zu berufen, macht es nicht ungeschehen. Das Ganze reiht sich ein in immer neue Provokationen, die Menschen ausgrenzen und verletzen“, so Baerbock. Palmer habe deshalb die „politische Unterstützung“ der Partei verloren. „Nach dem erneuten Vorfall beraten unsere Landes- und Bundesgremien über die entsprechenden Konsequenzen, inklusive Ausschlussverfahren“, hieß es weiter.

Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, teilte nach dem Beschluss der Südwest-Grünen auf Twitter mit, dass die Bundespartei den Beschluss unterstütze.

Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann übte Kritik an seinem Parteikollegen. „Solche Äußerungen kann man einfach nicht machen. Das geht einfach nicht“, sagte der grüne Regierungschef am Samstag am Rande des Landesparteitags in Stuttgart. „Ich finde es auch eines Oberbürgermeisters unwürdig, dauernd mit Provokationen zu polarisieren.“

Nach der Grünen-Satzung kann der Parteiausschluss erfolgen, „wenn das Mitglied vorsätzlich gegen die Satzung oder Ordnung der Partei verstößt und ihr damit schweren Schaden zugefügt hat“. Als erstes wäre die Kreisschiedskommission für ein solches Verfahren zuständig. Fällt das Gremium eine Entscheidung, kann dagegen beim Landes- und beim Bundesschiedsgericht Berufung eingelegt werden.

Sein Kommentar sein ein „erkennbar völlig grotesker und irrer Rassismusvorwurf gegen Aogo“ gewesen, sagte Palmer am Samstag der „Bild“. Wenn man „unbedingt“ wolle, könne man jedem einen Rassismus-Vorwurf machen, so der Grünen-Politiker vor Bekanntgabe des Beschlusses. Er hat beim Wiederholen eines rassistischen Begriffs aus einem angeblichen Zitat von Fußball-Nationalspieler Dennis Aogo nach eigenen Angaben selbst Zweifel an dessen Echtheit gehabt.

„Mir war natürlich klar, dass es sich bei den Facebook-Vorwürfen gegen Aogo, auf die ich angespielt habe, sehr wahrscheinlich um ein Fake handelt“, sagte Palmer weiter. Dass er nun wegen Rassismus durch Parteiausschluss gemaßregelt werden soll, sei „geradezu ein Lehrstück für die Entstehung eines repressiven Meinungsklimas in unserem Land.“

Palmer: "Der Aogo ist ein schlimmer Rassist"

Palmer schrieb zuvor von seinem privaten Account aus, in dem er sich allerdings auch offiziell „Oberbürgermeister bei Universitätsstadt Tübingen“ nennt und ein Foto von sich eingestellt hat. Der Eintrag lautet: „Der Aogo ist ein schlimmer Rassist. Hat Frauen seinen N****schwanz angeboten.“ In Palmers Beitrag ist das Wort ausgeschrieben.

Offenbar hat Palmer den Begriff in diesem Facebook-Austausch nicht als erster selbst benutzt, sondern damit eine andere Nutzerin zitiert. Palmer bezog sich auf einen Screenshot, den ein anderer Nutzer zuvor unter einen Beitrag des Oberbürgermeisters gepostet hatte. Auf diesem Screenshot ist ein älterer Beitrag zu sehen, den eine Social-Media-Nutzerin an Ex-Fußballer Dennis Aogo gerichtet hatte.

In diesem Beitrag wirft die Frau Aogo vor, dass dieser ihrer Freundin auf Mallorca, während er Fußballprofi beim Hamburger SV war, vorgeschlagen haben soll, sich einen „dicken N****schwanz zu gönnen“. Auch auf diesem Screenshot ist das Wort ausgeschrieben. Palmer rechtfertigte sich auf Facebook damit, er habe den Beitrag, der auf dem Screenshot zu sehen ist, zitiert.

Begonnen hatte die Unterhaltung auf Facebook mit einem Beitrag Palmers, in dem er kritisiert, dass eine von ihm diagnostizierte „Cancel Culture“ die Menschen in Deutschland „zu hörigen Sprechautomaten“ mache. Fest machte Palmer das daran, dass Jens Lehmann und Dennis Aogo nach zwei Eklats nicht mehr für den Pay-TV-Sender Sky arbeiten.

Palmer: Klassischer Shitstorm

Palmer äußerte sich am Samstagmorgen ausführlich in einem Facebook-Beitrag zu dem Vorfall. Seine Kritik am Auftrittsverbot von Aogo und Lehmann mit Rassismus in Verbindung zu bringen, sei "so absurd, wie Dennis Aogo zu einem 'schlimmen Rassisten# zu erklären", schrieb Palmer. Und verteidigte seine Wortwahl mit dem Stilmittel der Ironie: "Ich habe also einen absurden Rassismusvorwurf soweit ins Groteske gesteigert, dass unmittelbar ersichtlich sein sollte, wie abwegig das ist."

Nun würde mit "Screenshots im Internet und Anrufen bei Journalisten" ein "klassischer Shitstorm" inszeniert werden. Der Satz würde "bewusst" in sein "Gegenteil verkehrt" werden.

"Es soll der toxische Eindruck erweckt werden, ich sei der Urheber des Satzes mit dem N-Wort und also ein Rassist. Die moralische Empörung erhält so freien Lauf", schrieb Palmer weiter.

Wenige Stunden später teilte er einen Screenshot mit einem Artikel der "Bild"-Zeitung, in dem es heißt "Baerbock wirft Palmer Rassismus vor". Dazu schrieb er: "@Deutschland, deine Probleme in einer existenziellen Pandemie. Man kann nur den Kopf darüber schütteln."

Zum Hintergrund: Ex-Nationaltorwart Lehmann hatte mit einer versehentlich an Aogo direkt geschickten Nachricht für Empörung gesorgt. Darin schrieb er per WhatsApp: „Ist Dennis eigentlich euer Quotenschwarzer?“ Versehen war der Satz mit einem Lach-Smiley vor dem Fragezeichen. An wen er die Nachricht eigentlich schicken wollte, ist weiter unklar.

Aogo, der als Experte für den Sender Sky arbeitet, veröffentlichte die Aussage bei Instagram und schrieb dazu: „WOW dein Ernst? @jenslehmannofficial Die Nachricht war wohl nicht an mich gedacht!!!“ Einige Tage später gebrauchte Aogo als Sky-Experte vor laufender Kamera den Ausdruck „Trainieren bis zum Vergasen“ und teilte einen Tag später mit, seinen Posten als Sky-Experte ruhen zu lassen.

„Lehmann weg. Aogo weg. Ist die Welt jetzt besser? Eine private Nachricht und eine unbedachte Formulierung, schon verschwinden zwei Sportler von der Bildfläche“, schrieb Palmer in seinem Facebook-Post. Der Furor, mit dem Stürme im Netz Existenzen vernichten könnten, würde immer schlimmer, so Palmer weiter.

In den sozialen Medien kursierten am Freitagabend Screenshots von Palmers jüngstem Facebook-Kommentar samt Rücktrittsforderungen. Auf Twitter fragte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Freitagabend: „Ist das Palmer Zitat echt? Wenn ja: Haben die Grünen sich schon geäußert dazu?“

Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth wirft Palmer moralische Grenzüberschreitung vor. Seine Äußerungen über Aogo „sind nicht Satire, sie sind rassistische und sexistische Menschenverachtung“, teilte die Grünen-Politikerin am Samstag der Deutschen Presse-Agentur mit. „Erst kommt das Sagbare, dann das Machbare. Dem Angriff auf die Menschlichkeit folgt der Angriff auf den Menschen. Palmer überschreitet jede moralische Grenze. Das ist abstoßend und ganz sicher nicht grün.“

Michael Bloss, EU-Abgeordneter (Grüne) schrieb am Samstagmorgen auf Twitter: „Was vor einem Jahr galt, gilt immernoch. Hier unser Beschluss von @GrueneBW zu #Palmer.“ Dazu postete er einen Screenshot des Landesvorstands der Grünen vom 08. Mai 2020. Darin heißt es „Palmer agiert systematisch gegen unsere Partei, indem er sich mit seinen Äußerungen gegen politische Werte und politische Grundsätze unserer Partei stellt.“

Auch Grünen-Politikerin Renate Künast äußerte Kritik am Samstagmorgen. „Rassistisch, abstoßend, verhetzend!“, schrieb sie unter dem Hashtag #Palmer.

Deutlich positionierte sich die Grüne Jugend. Bundessprecher Georg Kunz forderte auf Twitter den Parteiausschluss von Palmer. „Eklige Rassisten rauswerfen ist echt das Mindeste“, schrieb er am Freitagabend auf Twitter.

Die Landespartei hatte Palmer schon im Mai 2020 den Austritt nahegelegt und ihm ein Ausschlussverfahren angedroht. Schon damals hatte Palmer mehrfach mit provokativen Äußerungen für Empörung gesorgt, unter anderem mit einem Satz zum Umgang mit Corona-Patienten. „Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären“, sagte er in einem Interview. (mit dpa)