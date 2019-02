Zum Auftakt: Bekenntnis zu Nato und deutsch-britischer Solidarität

Zur Eröffnung der Münchner Sicherheitskonferenz haben Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und ihr britischer Kollege Gavin Williamson am Freitag die deutsch-britische Solidarität über den Brexit hinaus beschworen. Gavin Williamson bezeichnete in München das deutsch-britische Verhältnis als eine „Schlüsselbeziehung“ für Großbritannien. Im Baltikum schütze man „Flügel an Flügel“ den Luftraum, sagte Ursula von der Leyen in Anspielung auf die Stationierung von Nato-Truppen in der Region. Doch die beiden Eröffnungsreden zeigten auch, dass beide Ländern schon heute unterschiedliche Akzente in ihrer Außenpolitik setzen. Zwischen den Zeilen schienen Sorgen und Differenzen auf – und die unterschiedliche Prioritätensetzung Großbritanniens und Deutschlands in der Außenpolitik.

Ursula von der Leyen nutzte ihre Eingangsrede einerseits dazu, das deutsche Bekenntnis zur Nato zu betonen, kritisierte aber gleichzeitig deutlich die derzeitige Unzuverlässigkeit der amerikanischen Außenpolitik. „Fairness“ in der Nato heiße nicht nur, dass Deutschland und die Europäer mehr für die Verteidigung tun. Es heiße auch, dass man Entscheidungen gemeinsam treffe. Damit spielte sie auf Donald Trumps einseitige Entscheidung an, amerikanische Truppen aus Syrien und Afghanistan abzuziehen – in Afghanistan sind die US-Truppen Teil einer Nato-Mission, an der auch Deutschland teilnimmt. Deutschland pflege den Grundsatz: „Gemeinsam rein, gemeinsam raus.“

Gavin Williams hingegen verlor kein Wort über die US-Politik – weder direkt noch indirekt. Der Hauptgegner, den Williams in seiner Rede hart attackierte, war Russland. Williams nutzte ein gutes Drittel seiner kurzen Rede, um eine lange Liste russischer Vergehen aufzuzählen, von Cyberattacken bis zur Beschlagnahme ukrainischer Kriegsschiffe im Asowschen Meer. Russland nutze „kriminelle Werkzeuge“ und „Söldnerarmeen, die es dem Land erlauben, mit Mord davon zu kommen“. Mord und Kriminalität – ziemlich harte Worte für einen europäischen Chefdiplomaten.

Ursula von der Leyen hingegen warnte davor, sich die Welt als bipolare Konfrontation vorzustellen. Sie zeichnete vielmehr das Bild einer Welt, in der viele Staaten, darunter Russland, aber eben auch China, die gleichzeitig versuchen, ihre Einflusssphäre auszubauen. Das „tit for tat“ der 80er Jahre, also des Kalten Krieges, „wird uns nicht weiterhelfen“, sagte von der Leyen. Darauf, dass Russland gegen den INF-Vertrag verstoße, also den Abrüstungsvertrag, der die Stationierung atomarer Mittelstreckenraketen an Land regelt, müsse man mit einem „Maßnahmenmix“ reagieren, nicht mit weiterer atomarer Aufrüstung.

