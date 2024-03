Private Gelder für marode Straßen und Schienen Wissing will Infrastrukturfonds aufsetzen

Die Deutsche Bahn braucht Geld. Viel Geld. Mehr als im Haushalt aktuell eingeplant ist oder die Schuldenbremse in ihrer aktuellen Form hergibt. 17,2 Milliarden Euro beträgt die Finanzierungslücke bis 2027. Ansonsten drohen der Ausbau und die Digitalisierung der Schiene vielerorts auf der Strecke zu bleiben.

Seit Wochen liebäugelt Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) deshalb mit einem Infrastrukturfonds, mit dem der Modernisierungsstau der Bahn, aber auch bei Autobahnen und Landstraßen aufgelöst werden kann. Auf einer Veranstaltung der Stiftung Marktwirtschaft warb Wissing in dieser Woche nun erneut dafür. Wenn notwendige Investitionen künftig nicht im Haushalt abgebildet werden könnten, müsse man andere Wege gehen, bevor man Investitionen kürze, sagte der Verkehrsminister.

Werben um den Autofan Lindner

Wissing greift damit eine Idee aus der Verkehrsbranche auf. Dem Tagesspiegel liegt ein Konzeptpapier für ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro vor, das mit Krediten finanziert wird. Vorbild hierfür ist das Sondervermögen für die Bundeswehr. Nötig wäre dafür eine Ausnahme von der Schuldenbremse – verankert im Grundgesetz. Bisher schließen Finanzminister Christian Lindner (FDP) und die Union einen solchen Fonds, der für die Bahn schon lange diskutiert wird, aus.

Um den Autofan Lindner zu überzeugen, soll der Fonds deshalb nun breit aufgestellt werden. 25 Milliarden Euro sollen in die Bahnsanierung fließen, 25 Milliarden Euro ins Autobahnnetz und 50 Milliarden Euro sind für Landstraßen und kommunale Verkehrswege reserviert. Der letzte Punkt ist als Köder für die CDU-Ministerpräsidenten gedacht, die bei ihrem Parteichef Friedrich Merz schon lange für eine Aufweichung der Schuldenbremse werben.

Vorerst keine Reform der Schienenfinanzierung Die Bundesratssitzung am Freitag brachte einen weiteren Rückschlag für die geplante Generalsanierung von 40 Bahnkorridoren. Die Länder schickten die geplante Reform des Gesetzes zum Schienenwegeausbau in den Vermittlungsausschuss. Die Reform der Finanzierungsregeln soll es der Bahn erleichtern, bei den 40 Hauptstrecken binnen fünf Monaten alle Anlagen zu erneuern. Er bedaure die Entscheidung, sagte Michael Theurer (FDP), Schienenbeauftragter der Bundesregierung, dem Tagesspiegel. „Jetzt kommt es darauf an“, so Theurer, „dass die Umsetzung der absolut notwendigen und dringlichen Generalsanierung des Hochleistungskernnetzes nicht verzögert wird. Das wäre mit Blick auf den für jeden Fahrgast offensichtlich nicht hinnehmbaren Zustand unserer Infrastruktur kaum erklärbar.“

Ein Sondervermögen passt Finanzminister Lindner aber nicht in die Strategie, will er seine Liberalen in den anstehenden Wahlkämpfen doch als Hüter der Schuldenbremse inszenieren. Seinen Infrastrukturfonds möchte Wissing deshalb auch nicht als Sondervermögen verstanden wissen. „Es geht nicht um konkrete Projekte, schon gar nicht im aktuellen Haushalt. Es geht auch nicht um ein Sondervermögen und auch nicht darum, Schulden aufzunehmen“, sagte Wissings Sprecherin dem Tagesspiegel.

Private Investitionen statt Schulden

Stattdessen will Wissing den Fonds nach einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ mit privaten Geldern speisen. Demnach kann sich der FDP-Politiker vorstellen, dass Versicherungen oder Pensionsfonds in die deutsche Infrastruktur investieren. Auch der verstärkte Rückgriff auf öffentliche-private Partnerschaften (ÖPP) sei denkbar.

Wörtlich sagte Wissing der Zeitung: „Wir sind eine sehr vermögende Gesellschaft und müssen uns fragen, ob wir in Zukunft die notwendigen Mittel aufbringen wollen, um die Infrastruktur in Schuss zu halten.“

Über den Infrastrukturfonds hat Wissing nach Tagesspiegel-Informationen auch schon mit den Verkehrspolitikern der Ampel gesprochen. „Ich finde gut, dass Wissing und die FDP umdenken“, sagte SPD-Fraktionsvize Detlef Müller dem Tagesspiegel.

Bei ernsthafter Priorisierung ist genug Geld für den Erhalt der Infrastruktur und den Ausbau der Schiene da. Stefan Gelbhaar, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen

Einen mehrjährigen breit angelegten Verkehrsfonds, von dem auch die Straße profitiert, hält man in SPD-Kreisen für genau den richtigen Ansatz. ÖPP-Projekte sehen viele allerdings eher skeptisch, lieber wäre den Sozialdemokraten, wenn der Fonds über Kredite und Mauteinnahmen finanziert würde.

Einen Infrastrukturfonds auch für die Straße lehnen die Grünen ab. „Ansonsten ist es richtig, dass die Bahninfrastruktur massiv auf Verschleiß gefahren wurde durch die Union“, sagte der verkehrspolitische Sprecher Stefan Gelbhaar dem Tagesspiegel. Für die Schiene sei ein Fonds schon länger und richtigerweise in der Debatte. Sparpotential sieht Gelbhaar beim Autobahnausbau. „Bei ernsthafter Priorisierung ist genug Geld für den Erhalt der Infrastruktur und den Ausbau der Schiene da“, sagte er.

In Grünenkreisen zweifeln viele allerdings ohnehin daran, dass Wissing seine Fonds-Idee bei Lindner durchsetzen kann. Aus seiner Fraktion erhielt der Verkehrsminister am Samstag allerdings Rückendeckung. Er sei offen für den Vorschlag des Infrastrukturfonds, um das benötigte Geld auch über private Finanzierungen zu erhalten, sagte der verkehrspolitische Sprecher Valentin Abel. Die Wettbewerbs- und Wirtschaftsfähigkeit Deutschlands hänge von funktionierenden Verkehrswegen unweigerlich ab.