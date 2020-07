Der Attentäter von Halle hat am zweiten Prozesstag die Hinterbliebenen brüskiert. Den Angriff auf die Synagoge in Halle hatte Stephan Balliet bereits am Dienstag vor Gericht gestanden - auch, Jana L. und Kevin S. erschossen zu haben.

Am Mittwoch verließen nun einige der Hinterbliebenen seiner Opfer den Verhandlungssaal im Magdeburger Landgericht: Als das 37 Minuten lange Video der Tat vom 9. Oktober 2019 gezeigt wurde, grinste Balliet. Der rechtsextreme Balliet hatte seinen Mordzug durch Halle mit einer Helmkamera live ins Internet übertragen.

Als das Video gezeigt wurde, verließen auch einige der 43 Nebenkläger den Saal. Andere schauten weg, als die Aufnahme gezeigt wurde oder bedeckten ihre Augen. "Mein Mandant hat bewusst darauf verzichtet, sich das Video anzuschauen", sagte Nebenklage-Anwalt Onur Özata. "Er will den propagandistischen Zielen des Attentäters damit einen Strich durch die Rechnung machen."

Der Berliner Jurist vertritt zwei Brüder, die in Halle das betroffene Döner-Lokal betreiben. Der Angeklagte hatte zum Prozessauftakt erklärt, er habe seinen Mordzug auch deshalb live übertragen, um mögliche Nachahmer zu ähnlichen Taten zu animieren.

Selbstgebaute Granate zündete nicht

Die Bundesanwaltschaft hat den 28 Jahre alten Sohn einer Lehrerin unter anderem wegen zweifachen Mordes und vielfachen Mordversuchs angeklagt. Balliet hatte erklärt, er habe möglichst viele der 52 Besucher der Synagoge töten wollen.

Der Versuch, auf das Gelände der Jüdischen Gemeinde einzudringen, scheiterte wohl auch deshalb, weil eine von Balliet gebaute Granate nicht zündete. Er erschoss eine zufällig passierende Frau, danach in einem Döner-Lokal einen Gast.

Die Bundesanwaltschaft wirft Balliet vor, „aus einer antisemitischen, rassistischen und fremdenfeindlichen Gesinnung heraus einen Mordanschlag auf Mitbürgerinnen und Mitbürger jüdischen Glaubens“ geplant zu haben. Der Täter wählte dafür den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur.

Im Magdeburger Landgericht kümmerten sich sechs Seelsorger um die Verletzten und Hinterbliebenen des Anschlags. Die Anwälte der Nebenklage machten den anwesenden psychologischen Gutachter auf Balliets Reaktion auf das Tatvideo aufmerksam. Der Prozess vor dem für Halle zuständigen Oberlandesgericht Naumburg findet wegen des großen öffentlichen Interesses und aus Sicherheitsgründen in der Landeshauptstadt Magdeburg statt.