Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat am Dienstag bei einer Rede vor dem Europaparlament in Straßburg vorgeschlagen, Städten und Gemeinden in der EU bei der Aufnahme von Flüchtlingen durch mehr EU-Gelder zu helfen. Damit unterstützte Macron einen Vorschlag von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die zuvor in einer Regierungserklärung vor dem Bundestag einen ähnlichen Vorstoß unternommen hatte.

Der Vorschlag Macrons und Merkels zielt auf den nächsten EU-Finanzrahmen zwischen 2021 und 2027. In der nächsten siebenjährigen Finanzperiode werden die milliardenschweren EU-Strukturfonds neu verteilt. Die Kanzlerin und Frankreichs Präsident regen nun an, Städte und Gemeinden, die Flüchtlinge aufnehmen, zusätzlich finanziell zu belohnen.

Vor allem in osteuropäischen Staaten wir Ungarn und Polen gibt es bei den Regierungen einen großen Widerstand gegen die Aufnahme von Flüchtlingen.

Falls der Vorschlag Macrons und Merkels umgesetzt würde, könnten sich Aufnahmeländer wie Italien oder Griechenland auf zusätzliche EU-Gelder einstellen. Andererseits könnte der Plan einen Anreiz für Kommunen in Osteuropa darstellen, Flüchtlinge aufzunehmen.