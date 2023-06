Scheitern an den eigenen Plänen Keine Wärmewende in der Grünen-Parteizentrale

Ausgerechnet die Grünen scheitern beim Einbau einer Wärmepumpe in ihrer Parteizentrale. Bereits vor dreieinhalb Jahren haben sie den Versuch gestartet, ihre Bundesgeschäftsstelle in Berlin umzubauen, um neben der Sanierung der Räume auch das Heizsystem zu erneuern und klimaneutral zu machen, heißt es in einem Bericht des „Spiegel“ zufolge.

Bislang scheinen die Umbauarbeiten wenig erfolgreich zu sein. Viele Rückschläge später ist die Wärmepumpe noch immer nicht betriebsbereit. Auch andere Umbauvorhaben sind nach wie vor nicht fertiggestellt, heißt es weiter.

Mit dem aktuellen Stand des Umbaus steht die Partei im Widerspruch zu ihren politischen Plänen. Denn mit dem Gebäudeenergiegesetz wollen die Grünen die Wärmewende vorantreiben. Darunter fallen auch Altbauten wie die Grünen-Parteizentrale.

Für das Vorhaben, mittels erneuerbarer Energien in der Bundesgeschäftsstelle in Berlin heizen zu können, musste ein aufwendiges System aus Rohren und Kabeln verlegt werden. Vor allem dessen Installation stellte sich als besonders schwierig heraus.

Doch das soll es noch nicht gewesen sein. Um die Pumpe überhaupt in Betrieb nehmen und Wärme in der Parteizentrale verteilen zu können, muss wie bei vielen Modellen ein tiefes Loch für eine Erdwärmesonde gebohrt werden. Für dieses Vorhaben müssen spezielle Vorkehrungen getroffen werden. Benötigt werden demnach eine Genehmigung, eine Spezialmaschine und ein gut ausgebildetes Personal. Erst vor Kurzem konnte die Spezialbohrmaschine über das Dach in den Innenhof der Geschäftsstelle gehoben werden, wie aus dem Bericht hervorgeht.

Der Zeitraum für das Bohrvorhaben im Innenhof startet am 22. Mai und wird bis zum 2. Juni fortgeführt, wie eine Parteisprecherin dem Bericht zufolge bestätigte. Dadurch soll künftig die Wärme aus den Tiefen der Erde zum Heizen verwendet werden. Die Wärmepumpe kann voraussichtlich gegen Ende des dritten Quartals in Betrieb genommen werden – mit einem Verzug von mehr als dreieinhalb Jahre. Die Kosten der Umbaumaßnahmen werden sich voraussichtlich auf rund fünf Millionen Euro belaufen, heißt es im Bericht des „Spiegel“ weiter.