Schlüssel zur Steuerung der Migration Warum Deutschland auf Erdogan angewiesen ist

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan wird an diesem Freitag nicht als Freund in Berlin empfangen. Die Regierung räumt ein, der Besuch sei „herausfordernd“. Das Besuchsprogramm ist auf das formelle Minimum begrenzt. Die FDP-Spitzenkandidatin für die Europawahl und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, sagte dem Tagesspiegel: „Es ist geradezu gruselig, wie Erdogan zum Glaubenskampf aufruft – wir leben nicht mehr im Mittelalter. Seine Form des Antisemitismus ist unerträglich.“ Erdogan hatte Israel zuvor unter anderem einen „Terrorstaat“ genannt.

Für Deutschland ist der türkische Staatspräsident allerdings noch immer der zentrale Partner zur Steuerung der Asyl-Migration. Auch deshalb sind mit seinem ersten Besuch in Berlin seit drei Jahren Hoffnungen verknüpft. Das sagt auch die FDP-Politikerin: „Erdogan ist kein angenehmer Gesprächspartner, es ist aber aufgrund der geografischen Lage der Türkei im Sinne Deutschlands und Europas, dass die Türkei in der Migrationspolitik eine konstruktive Rolle spielt.“ Man müsse deshalb, auch wenn es schwerfalle, im Gespräch bleiben, sagte Strack-Zimmermann.

Die meisten Asylbewerber kommen über die Türkei nach Deutschland. Tatsächlich ist ein Funktionieren des 2016 abgeschlossenen Pakts zwischen der EU und der Türkei aus Sicht vieler Experten der zentrale Schlüssel zur Begrenzung irregulärer Migration in Deutschland. Darauf wies zuletzt der Migrationsforscher Gerald Knaus hin.

Das EU-Türkei-Abkommen gilt inzwischen als zerrüttet

Knaus rät dringend dazu, das Abkommen zu erneuern. „Jetzt müsste Deutschland reagieren, mit Griechenland gemeinsam“, sagte der Österreicher, der den Thinktank Europäische Stabilitätsinitiative leitet, im September. Die allermeisten Asylanträge in Deutschland stammten Knaus zufolge von Menschen, die über die Türkei in die Europäische Union kommen.

Gilt als Vordenker für Abkommen wie jenes mit der Türkei: der Migrationsexperte Gerald Knaus. © dpa/Francesco Scarpa

Das EU-Türkei-Abkommen gilt inzwischen als zerrüttet. Es wurde einst im Rahmen der Flüchtlingskrise im März 2016 vereinbart. Anfangs galt es als Erfolg: Im ersten Monat nach Inkrafttreten sank die Zahl von ankommenden Flüchtlingen auf den griechischen Inseln auf weniger als 6000 Personen. Im Vormonat waren es fast 30.000 Ankünfte gewesen.

Die Türkei erklärte sich damals bereit, die rasche Rückführung aller Migranten zu akzeptieren, die keinen internationalen Schutz benötigen und alle in türkischen Gewässern aufgegriffenen irregulären Migranten zurückzunehmen. Im Gegenzug nahm die EU asylberechtigte Flüchtlinge aus der Türkei auf. Das Land erhielt dafür unter anderem sechs Milliarden Euro an Hilfsgeldern.

Manfred Weber, CSU-Spitzenkandidat für die Europawahl 2024, sagte dem Tagesspiegel, eine „Weiterführung und Erneuerung des EU-Türkei-Migrationsabkommens ist richtig und notwendig“. „Aber die EU darf sich auch nicht erpressen lassen“, warnte Weber, und forderte: „Deshalb muss die EU Griechenland bei der Grenzsicherung verstärkt unterstützen.“

Chef der Jungen Union kritisiert die eigene Partei

Der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, hingegen hält den Pakt mit der Türkei generell für gefährlich: „Mit dem Türkei-Deal von 2015 haben wir die Kontrolle über unsere eigenen Grenzen und damit einen erheblichen Teil unserer Souveränität regelrecht outgesourct – ausgerechnet an Erdogan“, sagte Winkel dem Tagesspiegel. „Also an den Mann, der die Türkei von einer Demokratie in eine islamistische Präsidialdiktatur umgewandelt hat. Damit haben wir uns politisch erpressbar gemacht.“

Winkel kritisiert auch die Forderung aus seiner eigenen Partei nach einem Wiederaufleben des Deals: „Ich kritisiere diese Forderung, unabhängig davon, ob sie von der Ampel oder aus den Reihen der Union kommt.“ Dieses Abkommen sei ein „strategischer Fehler“, sagte Winkel.

Johannes Winkel von der Jungen Union nimmt auch seine eigene Partei in die Pflicht: Der Deal mit Erdogan sei ein strategischer Fehler. © dpa / Boris Roessler

Wirklich funktioniert hat die Verteilung von Flüchtlingen bislang nämlich nicht, was auch am noch immer fehlenden Mechanismus dazu innerhalb der EU liegt. Zu schwerwiegenden Problemen kam es ab 2020: Präsident Erdogan kündigte damals an, keine Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa mehr aufzuhalten und die Grenze zum griechischen Festland nicht mehr zu sichern. Seither häufen sich Meldungen illegaler Pushbacks durch Griechenland, bei denen Flüchtlingen das Recht auf Asyl verweigert wird.

Mittlerweile flüchten auch viele Menschen aus der Türkei nach Deutschland

Die designierte EU-Spitzenkandidatin der Grünen, Terry Reintke, lehnt das Abkommen deshalb schon lange ab. „Wir haben den EU-Türkei-Deal immer kritisiert, die EU darf sich gegenüber immer autokratischer regierten Ländern wie der Türkei nicht erpressbar machen“, sagte sie dem Tagesspiegel. Angesichts der Lage im Nahen Osten und Erdogans Äußerungen forderte sie von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Klarheit: „In dieser angespannten Situation mit einem derart eskalierenden Konflikt brauchen wir Dialog mit Haltung.“

Katarina Barley warnt davor, sich vom türkischen Präsidenten unter Druck setzen zu lassen. Trotzdem seien Abkommen wie dieses richtig. © dpa/Philipp von Ditfurth

Tatsächlich stieg in diesem Jahr besonders die Zahl der Asylbewerber aus der Türkei selbst in Deutschland stark an. Bis Ende Juli stellten mehr als 23.000 türkische Staatsbürger einen Asylantrag in Deutschland. Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ist das ein Zuwachs von 203 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Index der Herkunftsländer 2023 steht die Türkei nach Afghanistan und Syrien an dritter Stelle.

Barley will am Abkommen festhalten und sieht EU gestärkt

Die Vize-Präsidenten des EU-Parlaments und Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl, Katarina Barley, sagte dem Tagesspiegel zum Status Quo des Pakts: „Abkommen mit Drittstaaten sind ein Instrument zur solidarischen Bewältigung der Fluchtbewegungen. Im Falle der Türkei stellt sich derzeit vor allem die Frage, warum die Zahlen der ankommenden türkischen Staatsbürger so sprunghaft gestiegen sind.“

Barley warnte ebenfalls davor, sich von Erdoğan durch die zentrale Rolle der Türkei zur Begrenzung der Migration unter Druck setzen zu lassen: „Außerdem gilt es auszuschließen, dass das Thema Migration von Erdoğan als Teil einer Verhandlungsmasse interpretiert wird, um politischen Druck auszuüben.“ Allerdings sei die EU besser aufgestellt als noch 2016. „Ein mögliches Gemeinsames Europäischen Asylsystem wird der EU einen festeren Stand in Verhandlungen mit Drittstaaten verleihen“, hofft Barley. Die Verhandlungen dazu laufen derzeit.

Festhalten am Flüchtlingsabkommen will trotz ihrer Kritik an Präsident Erdogan auch die FDP-Spitzenkandidatin für Europa, Strack-Zimmermann: Die EU müsse darauf hinarbeiten, sagte sie, dass die Türkei irregulär über das Land nach Europa eingereiste Personen ohne Bleibeperspektive wieder zurücknimmt. Ihre scharfe Kritik an Erdogan wird dabei in Koalitionskreisen nicht von jedem als hilfreich empfunden.